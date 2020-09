Antonella Mosetti mal di gola e raffreddore, contagiata forse in spiaggia

Antonella Mosetti ha già da tempo rivelato che il suo tampone è risultato positivo dopo le vacanze in Sardegna. Ha già avuto modo di difendere i locali più famosi della splendida isola e a Oggi è un altro giorno ha proseguito spiegando come e dove secondo lei ha preso il coronavirus. 20 giorni in Sardegna e solo una serata, Antonella Mosetti conferma di non avere fatto molta vita mondana, poca movida perché non è più una ragazzina e non sente il bisogno di andare di continuo in discoteca o far festa. La sua vacanza in Sardegna era per riposarsi e rilassarsi ma a casa è tornata da positiva. La showgirl dà colpa al fatto che ha abbassato la guardia in spiaggia.

ANTONELLA MOSETTI I SINTOMI CHE CONTINUA AD AVERE

A Serena Bortone e al pubblico di Oggi è un altro giorno la Mosetti ha confidato che se prima non aveva sintomi con il passare dei giorni si sveglia con mal di gola e raffreddore. Infatti, la sua voce non è perfetta ma non sembra avere altri problemi di salute. Aggiunge però che non è una passeggiata. Consiglia di continuare a fare attenzione e si dice dispiaciuta di avere abbassato un po’ la guardia in vacanza.

La sera in cui è andata con gli amici in un locale è stata attenta, solo al tavolo ha tolto la mascherina. In spiaggia invece più volte le è capitato che qualche bimba con la mamma andassero da lei per salutarla, una stretta di mano e un bacetto e poi magari non ha usato il disinfettante, ha portato le mani al volto e si è contagiata. Confida anche che in spiaggia i lettini non sono molto distanziati. Appena tornata dalla Sardegna col tampone positivo non ha incontrato nessuno, ha mandato via sua figlia Asia e non ha più visto i suoi genitori. Spera di guarire presto e che tutto questo finisca il prima possibile.