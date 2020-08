Antonella Mosetti ha il coronavirus: “Molte persone con me in Sardegna se ne vanno ancora in giro”

La giornata di ieri è stata ricca, purtroppo, di annunci via social, di personaggi del mondo dello spettacolo risultati positivi al coronavirus. Nella tarda serata di ieri è arrivato anche il messaggio di Antonella Mosetti che sta bene, non ha molti sintomi, ma vuole lanciare anche un messaggio. A detta di Antonella Mosetti infatti, molte persone che erano con lei in Sardegna, e che quindi potrebbero essere positive, stanno continuando ad andare in giro e potrebbero infettare persone anziane o più deboli. Queste le parole dell’ex concorrente del Grande Fratello VIP che spera di essere utile con il suo messaggio.

ANTONELLA MOSETTI HA IL CORONAVIRUS: L’ANNUNCIO SUI SOCIAL

Nella tarda serata di ieri, Antonella Mosetti ha voluto condividere con chi la segue, la notizia:

“Sono rientrata dalla Sardegna qualche giorno fa e ho fatto subito l’esame sierologico che è risultato negativo. Ma, non tranquilla, ho fatto anche il tampone che è per l’appunto uscito positivo. Quindi sono in autoquarantena da qualche giorno. Vi chiedo di fare i controlli perché non si può essere indifferenti di fronte a questo virus. Io sono asintomatica. Sento solo pochissimo gli odori e i sapori, ma c’è gente che sta davvero male. In questi casi ci vuole un gran rispetto per il prossimo.“

Ricevendo poi molte domande dai suoi followers, ha anche voluto parlare di come sta e di quello che sente:

“Mi state chiedendo i vari sintomi che ho. Ho preso la forma più lieve di questo virus perché sono asintomatica. Non ho febbre, non ho tosse. Ho solo un po’ di stanchezza e sonno, non sento molto i sapori e non sento gli odori. Questo è stato il segnale di allarme che mi ha spinto a fare il tampone. Ho fatto questa dichiarazione perché molte persone che erano con me in Sardegna le vedo continuare ad andare in giro, non hanno fatto ancora niente, quindi potrebbero attaccarlo alle persone più anziane e deboli”.

Anche ad Antonella Mosetti facciamo il nostro in bocca al lupo per una pronta guarigione.