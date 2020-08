Aida Yespica positiva al covid 19: l’annuncio social

Anche Aida Yespica ha il covid 19. La show girl ha fatto il tampone dopo il viaggio in Sardegna ed è risultata positiva. Lo ha reso noto lei stessa, con un messaggio sui social. Ha postato una foto e ha scritto di aver fatto i controlli, spiegando come sta ora. Tanti i messaggi di incoraggiamento e affetto tra i quali non poteva mancare quello del suo compagno Geppi Lama che ha condiviso con lei le vacanze in giro per l’Italia. Al momento il compagno non ha comunicato nulla in merito alle sue condizioni di salute, ma a differenza di Aida non è un personaggio pubblico, per cui non è detto che debba farlo. Gli auguriamo comunque di stare bene anche se generalmente, due persone così vicine, si possono facilmente contagiare tra di loro.

Aida ha subito specificato di stare bene, non ha nessun sintomo anche lei come tante altre persone, ha fatto il tampone al rientro dalla Sardegna in via precauzionale.

AIDA YESPICA HA IL CORONAVIRUS: L’ANNUNCIO SUI SOCIAL

Le parole di Aida Yespica sui social:

Ciao ragazzi volevo informarvi che al rientro dalle vacanze in Sardegna ho fatto il tampone (pur non avendo sintomi)e purtroppo ho riscontrato di essere positiva al COVID-19!!per fortuna sto bene sono ASINTOMATICA,spero passi al più presto questo brutto momento che noi tutti stiamo vivendo,mi raccomando massime precauzioni e usiamo tutti le MASCHERINE..a presto un bacio a tutti voi💋❤️🙏 #covid19

Il messaggio di Aida si aggiunge a quello di altri volti molto noti nel mondo dello spettacolo che proprio ieri hanno annunciato di avere il covid 19. Tra gli altri anche il parrucchiere dei vip, Federico Fashion Style.

Facciamo anche ad Aida un grosso in bocca al lupo, le auguriamo di guarire il prima possibile.