Gli ascolti del mattino 7 settembre 2020: Storie Italiane vs Mattino 5

Prima sfida, primo pezzo di analisi auditel relativo al mattino di Rai 1 e di Canale 5. Ci concentriamo in questo caso sulla sfida a distanza tra Storie Italiane e Mattino 5 che si sovrappongono per una breve durata. Vedremo quindi anche gli ascolti di UnoMattina, in attesa poi del debutto di Forum per avere una maggiore completezza sulla fascia mattutina, per quello che riguarda gli ascolti.

Come sarà andata questa prima sfida? Mattino 5 era andato in onda lo scorso anno un mese in più rispetto a Storie Italiane che si era invece congedato dal pubblico a metà maggio, visto l’arrivo della piccola Carlotta. I due programmi sono tornati in onda lo stesso giorno, per la prima sfida televisiva dell’anno al mattino!

Vediamo quindi tutti i numeri dei programmi andati in onda al debutto nella fascia che vogliamo analizzare, tra le 8.45 e le 11.

ASCOLTI TV 7 SETTEMBRE 2020: I DATI AUDITEL DI UNOMATTINA ALLA PRIMA PUNTATA

Nuova coppia al timone di UnoMattina.

-Ascolti in aggiornamento- Il programma viene visto al suo debutto da 760.000 milioni di spettatori, si può fare certamente di meglio con il 16,43% di share.

ASCOLTI TV 7 SETTEMBRE 2020: I DATI AUDITEL DI STORIE ITALIANE ALLA PRIMA PUNTATA

-Ascolti in aggiornamento- Eleonora Daniele parte da 736.000 con il 14,44% e si porta poi alla media di 947.000 con il 14,85% di share.

ASCOLTI TV 7 SETTEMBRE 2020: I DATI AUDITEL DI MATTINO 5 ALLA PRIMA PUNTATA

-Ascolti in aggiornamento- I numeri ci raccontano di una partenza con media di 641.000 milioni di spettatori e il 12,35% e 683.000% e 13,58%. Numeri ancora molto bassi.

7 SETTEMBRE 2020 RICOMINCIANO LE SFIDE AL MATTINO

In attesa dei dati auditel che come sempre arriveranno dopo le 10, proviamo a fare qualche considerazione in merito ai programmi andati in onda ieri, concentrandoci principalmente su Mattino 5 Storie Italia.

Il programma di Canale 5 è tornato con una divisione importante nei ruoli. Francesco Vecchi e Federica Panicucci si incontrano per caso solo all’inizio, per i saluti. Il distanziamento sociale tra di loro, è più forte che mai. La prima pare è caratterizzata dalla attualità, tema ritorno a scuola, coronavirus. E purtroppo si parla di covid 19, anche se con tono diverso, nella seconda parte con Federica Panicucci. Avremmo sperato in una ventata di leggerezza che però non è arrivata.

Su Rai 1 Eleonora Daniele al debutto ci ricorda come è stato complicato andare in onda in diretta con il pancione e la paura che potesse succedere qualcosa, i mesi difficili con l’emergenza coronavirus e poi va dritta sulle storie che il pubblico a casa vuole che si raccontino. L’attualità con le storie dei due bambini siciliani, Gioele e mamma Viviana ed Evan. Poi la rivelazione inaspettata della Spaak e l’intervista a cuore aperto di Wilma Goich che ha commosso l’Italia intera. Anche in questa puntata di spazio per sorridere ce n’è poco.

L’ultima parola spetterà al pubblico. Non ci resta che attendere i dati auditel per capire come è andato questo confronto!