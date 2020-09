Mattino 5 riparte con Federica Panicucci ma senza gossip: il tema è covid 19 e VIP

Mattino 5 torna in onda con la prima puntata di questa nuova edizione, il 7 settembre 2020 e dopo una luna prima parte che ha visto Francesco Vecchi protagonista, la palla è passata a Federica Panicucci. Ci aspettavamo una ventata di aria fresca, visto che la conduttrice per mesi è stata protagonista di uno spazio dedicato interamente alla cronaca, senza la leggerezza che tanto si apprezza nei suoi talk. E invece anche questa edizione parte in modo diverso. Gossip a metà potremmo dire, visto che i protagonisti sono i vip che si sono ammalati a causa delle disattenzioni e delle regole non rispettate nel corso della vacanza. Tema centrale il contagio in Costa Smeralda: da Antonella Mosetti a Flavio Briatore, passando per Eliana Michelazzo. Certo, con due settimane e oltre di ritardo, il tema, ci sembra davvero trito e ritrito, forse si poteva fare altro.

Saranno i telespettatori a decidere se questo spazio sarà promosso o meno ma di certo, con tutte le notizie del gossip estivo, una ventata di leggerezza dopo oltre un’ora di informazione sul coronavirus, ritorno a scuola, complottisti, il pubblico di Mattino 5 se la meritava. E speriamo che dalle prossime puntate si tenderà a variare sul tema, perchè davvero, in un paese in cui si cerca di ripartire, sentir parlare di come i vip si sono contagiati in una vacanza da 1000 euro a serata, mentre molti italiani di ferie neppure l’ombra, ecco forse siamo tutti un po’ stanchi.

MATTINO 5 RIPARTE DAL COVID 19 NEL MONDO DEI VIP O PRESUNTI TALI

Serve davvero altro in questo settembre che ha ancora il sapore di una estate vissuta a metà. Serve quella leggerezza giusta…E se proprio si deve parlare di questi temi, come è anche giusto che sia, lo si faccia in altro modo, dando spazio a chi magari ha dovuto affrontare problematiche ben diverse a causa del coronavirus. Diamo allora spazio a storie di italiani comuni, magari a storie di chi ha dovuto sposarsi con pochi invitati rispettando ogni regola perchè magari non ha potuto rinviare il matrimonio per motivi economici, spazio a chi ha fatto in vacanza tutto quello che i medici hanno chiesto. Non spazio a chi si è divertito pensando di essere immune, finendo sulle prime pagine dei giornali e raccontando sui social cose di cui avremmo fatto volentieri a meno.

Federica ha la giusta sensibilità per raccontare storie e la professionalità di chi si può permettere di trattare certi temi. Diamole modo di farlo. In alternativa, la leggerezza che ci serve, è l’ingrediente giusto per questa ripartenza.