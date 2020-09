Guillermo Mariotto: la giuria di Ballando con le Stelle sarà separata?

Guillermo Mariotto è pronto per Ballando con le Stelle ma in realtà non sa molto di come si svolgerà lo show di Milly Carlucci o forse finge di non sapere. Ospite oggi a Storie Italiane è stato bravo a non anticipare nulla e fare incuriosire tutti. Anche Anastasia Kuzmina in collegamento con Storie Italiane come Daniele Scardina non regala anticipazioni, nemmeno il primo ballo scelto con il pugile. La ballerina dice solo che sarà un ballo pieno di energia e sensualità “come piace a Guillermo”. Scardina è in attesa del tampone positivo così come Samuel Peron e Mariotto commenta che ogni giorno si scoprono cose nuove, perché non sa come andrà Ballando con le Stelle, chi ci sarà, chi non ci sarà e cosa potrebbe accadere puntata dopo puntata. Si riferisce al momento particolare, anzi al periodo che tutti stiamo vivendo.

GUILLERMO MARIOTTO A STORIE ITALIANE SENZA ANTICIPAZIONI

Davvero non ci sono anticipazioni da dare o Guillermo non può dire altro? “Io le cose le prendo sempre nel modo positivo, mi sento positivo e penso che vada molto bene. E’ un esperimento pazzesco, non si sa se ci saranno il pubblico e le distanze. Se la giuria sarà separata e come si svolgeranno le litigate”. Davvero la giuria potrebbe essere separata? Immaginiamo che anche loro come le coppie in gara faranno dei continui controlli per il Covid.

Mariotto viene poi fermato da Eleonora Daniele quando parla della voglia di ballare: “La voglia di ballare che ha l’Italia è pazzesca. Ho fatto pochi matrimoni con pochissimi invitati questa estate ma appena inizia la musica la gente si scatena anche da sola”. La conduttrice di Storie Italiane interviene subito: “Meglio che non ne parliamo”, dopo i casi scoppiati nelle discoteche meglio evitare l’argomento.

Una copertina presenta le coppie del cast di Ballando con le Stelle, assenti Elisa Isoardi e Alessandra Mussolini, tra le più attese, ma per loro c’è il saluto di Eleonora Daniele. Non resta che attendere.

