Beatrice Valli a Mattino Cinque con i chili in più: “Dobbiamo dedicarci prima al bambino” (Foto)

Beatrice Valli in collegamento con Mattino Cinque dopo avere mostrato i chili in più posando in intimo è pronta a spiegare il perché di questa scelta, ancora una volta il suo messaggio (foto). Dopo Venezia 77 Beatrice Valli continua ad essere l’influencer che mostra i chili in più del dopo gravidanza e ancora una volta il suo messaggio è rivolto a tutte le donne, ripete che bisogna amarsi nonostante i cambiamenti del corpo, che non contano i chili in più ma tutto il resto. Per la Valli non è certo la taglia a definire una donna. Il messaggio è chiaro ma era già chiaro prima, a parte lo scivolone del meme con Nunzia De Girolamo. Federica Panicucci accoglie a distanza l’ex di Uomini e Donne con grandi sorrisi, quasi stupita la elogia perché capace di mostrare i chiletti di più.

BEATRICE VALLI CONSIGLIA DI GODERSI LA MATERNITA’

“Qualche chiletto di più lo mostri senza problemi dicendo che avrai tempo per tornare in forma” commenta la Panicucci e l’influencer non ha dubbi: “Dobbiamo darci del tempo soprattutto in un momento così particolare della nostra vita che però è un momento bellissimo e dobbiamo dedicarci prima di tutto al bambino. Noi mamme dobbiamo occuparci prima di loro e poi di noi stesse”. Non c’è dubbio, le mamma lo sanno bene ma ricordiamo sempre che ogni donna è diversa. Le mamme sanno bene che è il piccolo appena nato ad avere bisogno di tutto, giusto dire che c’è tempo per tornare in forma e che le mamme devono darsi del tempo.

Beatrice Valli non ha fretta di mostrarsi con la pancia piatta e senza le dolci e morbide curve che hanno cambiato il suo corpo dopo tre gravidanze.

“Non vi ho mai nascosto la trasformazione che ha subito il mio corpo dopo la terza gravidanza. A tre mesi e mezzo dal parto ho ricominciato ad allenarmi con più costanza, ma come vi ho sempre detto non ho fretta di tornare nelle mie forme pre parto. Imparare ad amarsi ed accertarsi nonostante i cambiamenti è fondamentale!” questo il suo messaggio mentre posa bellissima in intimo.