Vestiti rubati a Beatrice Valli e Marco Fantini ma il meme con Nunzia De Girolamo è anche peggio (Foto)

Un Festival di Venezia non perfetto per Beatrice Valli e Marco Fantini iniziando dalla brutta notizia dei ladri che hanno rubato i loro vestiti ma nonostante questo non si placa la polemica per il brutto meme con Nunzia De Girolamo. In realtà sono stati rubati gli abiti di Marco Fantini mentre della Valli i ladri non hanno toccato quasi nulla. Cosa indosserà sul secondo red carpet del festival di Venezia non si sa ma Beatrice avvisa che suo marito questa volta purtroppo non sarà perfetto. “Stamattina ci siamo alzati con una bruttissima notizia, in ufficio hanno rubato tutto, gli abiti di questi di questi giorni… hanno purtroppo rubato tutto e Marco ha dovuto recuperare qualche abito all’ultimo minuto”. Sono sconvolti Beatrice e Marco, si sono svegliati questa mattina presto con la brutta notizia, hanno trovato tutto distrutto. Intanto sono già tornati a Venezia e non parlano più del meme che ha messo a confronto i due abiti rossi, quello di Beatrice Valli e quello di Nunzia De Girolamo.

BEATRICE VALLI SBAGLIA DI NUOVO CONDIVIDENDO IL MEME CON NUNZIA DE GIROLAMO

Non è certo stata la Valli a pensare al meme ma sembra abbia apprezzato: l’ha condiviso tra le sue storie Instagram. Il suo abito che molti definiscono da sogno e che altri non hanno apprezzato è di Georges Hobeika, l’ha sfoggiato ieri sul red carpet di Venezia. La De Girolamo ben più semplice ha scelto lo stesso colore. La foto in basso spiega tutto, il famoso meme “Quando ordini su internet – quanto ti arriva casa” è stata una vera caduta di stile. Beatrice avrebbe potuto far finta di niente, sorridere da sola ma non condividere lo stesso pensiero.

Polemica ovvia che si aggiunge alla recente frase della stanchezza che ha con tre figli non capendo le donne dicono di essere stanche non essendo mamme. I due argomenti non andrebbero sommati ma quando sei una influencer lo sei nel bene e nel male, nelle scelte giuste e nelle foto sbagliate. Dispiace per i ladri ma siamo certi che stasera la coppia sarà ugualmente perfetta, sperando che faccia un po’ più di attenzione sui social.