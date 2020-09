Verissimo torna in onda: tutti gli ospiti di Silvia Toffanin alla prima puntata

Finalmente il grande ritorno di Verissimo. Sarà sicuramente molto emozionata Silvia Toffanin che torna in onda domani 12 settembre 2020 con la nuova edizione di Verissimo. Si parla già moltissimo della prima puntata, dopo l’anteprima arrivata sul web relativa all’intervista di Lapo Elkann che si è confessato alla conduttrice di Verissimo, raccontando anche degli abusi subiti a 13 anni. Ma non solo. Proprio una immagine di questa intervista, che mostra Silvia Toffanin a centro studio, molto molto distanziata dal suo interlocutore, ha sollevato qualche perplessità ! La prospettiva di questa foto sembra indicarci che tra la Toffanin e la persona da lei intervistata ci sia oltre il metro e mezzo del distanziamento sociale. Solo domani però potremo capire i motivi di questa scelta, vedendo il programma e avendo quindi modo di giudicare…

Ma torniamo alla prima puntata di Verissimo con le anticipazioni e i nomi degli ospiti che arriveranno nel salotto di Silvia Toffanin.

VERISSIMO ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA: TUTTI GLI OSPITI DEL 12 SETTEMBRE 2020

Come detto in precedenza, apre questa puntata di Verissimo, Lapo Elkann con una toccante intervista.

Dopo un periodo delicato e drammatico, prima intervista tv per Piero Chiambretti, che si appresta a tornare su Italia1, con rinnovata energia, grazie alla conduzione del programma sportivo “Tiki Taka”.

Lunedì 14 settembre su Canale 5 al via “Grande Fratello Vip”: Alfonso Signorini sarà in studio per presentare il mitico reality show alla sua quinta edizione vip. Oltre al conduttore Silvia Toffanin incontrerà una delle concorrenti più attese: Elisabetta Gregoraci, al centro dell’attenzione mediatica nelle ultime settimane per vicende legate all’ex marito Flavio Briatore.

E ancora, in collegamento dalla Sardegna Alessia Marcuzzi parla degli amori messi alla prova da “Temptation Island”. Il programma di Canale 5 debutterà con una settimana di ritardo: la prima puntata andrà in onda il 16 settembre 2020.

Infine ospite del talk show di Canale 5 Giorgia Palmas, che tra poco darà alla luce la sua secondogenita. Manca davvero pochissimo e l’ex velina racconta come è andata la sua estate e le emozioni provate in questi ultimi giorni con il pancione.

In molti si chiedevano inoltre se tra gli ospiti ci sarebbe stato anche Andrea Damante, dopo la pubblicazione di una storia in cui sembra essere proprio in un camerino televisivo. Stando a queste anticipazioni ufficiali che arrivano dall’ufficio stampa Mediaset, il nome dell’ex tronista, non risulterebbe!

Appuntamento quindi a domani: alle 16 in onda Silvia Toffanin con il suo Verissimo che torna dopo le tante repliche viste da aprile a giugno.