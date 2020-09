Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma di nuovo single e senza corteggiatori

Uomini e Donne è appena ripartito su Canale 5 e ci sono già tantissimi spoiler che riguardano le nuove registrazioni! Il Vicolo delle News ha anticipato che, durante la registrazione di venerdì 11, una delle protagoniste assolute è stata Gemma Galgani. In fondo non è poi una novità. Ma che cosa sarà successo questa volta? La dama più famosa del programma di Maria De Filippi si stava frequentando con Paolo, si sono anche baciati. Il problema è che però la cosa non ha funzionato e alla fine hanno deciso di chiudere la conoscenza. Gemma, in particolare, ha lamentato il fatto che non ci sono stati rapporti ravvicinati e che lui non si faceva sentire attivamente con dei messaggi.

Uomini e Donne anticipazioni, Gemma Galgani non ha più corteggiatori! E ora?

Inutile dire che Tina Cipollari ha commentato tutta la situazione affermando che ogni conoscenza di Gemma finisce sempre nella stessa maniera. La Galgani non ha quindi dei corteggiatori? Così pare, almeno per il momento. Viste le vicende, Nicola ha deciso di porgere una rosa bianca alla dama di Uomini e Donne. Tra l’altro, durante la puntata precedente della trasmissione, l’uomo non ha salutato la protagonista torinese ed ha ammesso il suo gesto un po’ scortese nei suoi confronti.

Gemma Galgani di nuovo sola a Uomini e Donne: chi le ruberà il cuore questa volta?

Adesso non ci resta che aspettare che qualcuno si faccia avanti e si presenti alla corte di Gemma Galgani nello studio di Uomini e Donne. Nonostante le ultime storie non siano andate come si sperava, siamo sicuri che un nuovo uomo non tarderà ad arrivare. D’altronde Gemma è una protagonista assoluta all’interno di Uomini e Donne e difficilmente potrà restare a lungo senza un bel corteggiatore.

E voi che cosa ne pensate della fine della conoscenza tra Gemma e Paolo? Tina ha ragione di lamentarsi rispetto alla fine delle storie della Galgani?