Soleil la sua verità su Iannone a Domenica Live ma un paparazzo rivela altro (Foto)

Doveva essere il giorno della verità per Soleil Sorge oggi a Domenica Live, il suo racconto su Andrea Iannone che è in cerca di visibilità, ma la busta choc era per lei ed è stata una doccia fredda (foto). Abbiamo visto tutti le foto di Soleil e Iannone sulla rivista Chi, abbiamo pensato tutti a quanto potesse essere strano il loro presunto flirt considerando con sono due ex dei Rodriguez: Belen e Jeremias. Poi è arrivata l’intervista dell’ex di Uomini e Donne, quella in cui era dispiaciuta perché con lei Iannone era in cerca di visibilità e che lui non era comunque il suo tipo né avrebbe mai voluto con lui un coinvolgimento perché ex di una sua ex cognata. Il pilota in genere così silenzioso non ha retto e sui social ha esternato il suo disappunto per quanto leggeva. Ed ecco che arriva Soleil Sorge a Domenica Live, ospite della prima puntata.

TRA SOLEIL E IANNONE CHI E’ IN CERCA DI VISIBILITA’?

Attimi di vero imbarazzo per Soleil quando a Domenica Live la D’Urso ha aperto la busta choc. Per lei una lettera di un paparazzo, Alex Fiumara. I vip facciano attenzione perché i paparazzi hanno sempre molto da raccontare. “Il 19 agosto le serviva un paparazzo per farsi fotografare assieme a Iannone. Ha fatto di tutto per apparire”. E’ ovvio che Soleil Sorge non avrebbe mai immaginato niente del genere e la sua intervista a Domenica Live è proseguita nell’imbarazzo.

Ha raccontato che si sono incontrati per caso da amici in Sardegna e che poi sono stati avvistati a Porto Cervo dove c’erano dei paparazzi, che lui è stato molto gentile. Prima di salutare tutti ha però riferito che Iannone l’ha chiamato alle 5 del mattino. Non è tutto, per lei c’è un altro amore, un uomo più grande, ma ne parlerà la prossima volta, certo non per andare in tv.