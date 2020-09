LIVE Non è La D’Urso: Cecchi Paone deride il Grande Fratello, ecco l’audio incriminato

Mai tenere i microfoni accessi quando non si è in onda perché si rischia di fare qualche figuraccia. Un po’ come è capitato ad Alessandro Cecchi Paone nel corso della prima puntata di stagione di LIVE Non è la D’Urso andata in onda stasera 13 settembre 2020.

Nel corso della suddetta puntata, Barbara D’Urso stava intervistando l’ospite speciale della serata, l’attrice Gina Lollobrigida, interrogandola sulle vicende giudiziarie che la stanno coinvolgendo negli ultimi mesi. Eppure, una piccola domanda di costume, è costata ad Alessandro Cecchi Paone una figuraccia a causa di un suo commento andato in onda a sua insaputa…

LIVE Non è La D’Urso: Cecchi Paone deride il Grande Fratello

Come sono andati esattamente i fatti? Nel corso della suddetta intervista, con un filmato Barbara D’Urso ha fatto rivivere a Gina Lollobrigida quei pochi momenti vissuti nella casa del Grande Fratello; l’attrice visitò a casa del Grande Fratello nel 2018 per uno sketch con Simone Coccia Colaiuta, il fidanzato ipertatuato della senatrice Pezzopane.

Concluso il video d’archivio, la D’Urso ha chiesto alla Lollobrigida se avesse degli apprezzamenti da fare circa questa sua insolita esperienza. L’attrice ha dichiarato: “Grande Fratello? Beh… è comunque una trasmissione interessante”.

A seguito di quella affermazione, in da casa abbiamo udito il commento fuori campo di Alessandro Cecchi Paone che è esploso in una risatina di gusto.

In seguito, sentiamo anche la voce di Alda D’Eusanio che chiede a Cecchi Paone per quale motivo stesse ridendo. La risposta del divulgatore scientifico non lascia spazio a dubbi: “La Lollobrigida ha detto che il Grande Fratello è una trasmissione interessante. Non l’avevo mai sentito dire…”.

Ovviamente la discussione fra Alda D’Eusaneo e Alessandro Cecchi Paone è continuata ma a regia ha immediatamente spento i microfoni dei due opinionisti. Peccato però che oramai la frittata è stata fatta e, ciliegina sulla torta, poco meno di un’ora dopo, LIVE Non è la D’Urso ha dovuto ospitare la reunion dei concorrenti della prima edizione del Grande Fratello.

Chissà se Alessandro Cecchi Paone – già concorrente di un recente Grande Fratello VIP – porgerà le sue scuse dopo questa imponente gaffe fatta in diretta tv…