Anche Barbara d’Urso ha le sue “sorelle al limite”: le gemelle in tangenziale vogliono dimagrire con lei

Anche Mediaset ha il suo Vite al limite. Il dimagrimento da tempo fa parte del dna dei programmi di Barbara d’Urso, da Pomeriggio 5 a Domenica Live passando per Live-Non è la d’Urso. Ma questa volta le protagoniste della nuova sfida lanciata a uno dei medici protagonisti del programma di Canale 5 arriva da due sorelle. Sono le gemelle protagoniste di Come un gatto in tangenziale che a quanto pare, come abbiamo visto nell’anteprima di Pomeriggio 5 in onda l’11 settembre 2020, hanno deciso di chiedere aiuto a Barbara d’urso per dimagrire. Alessandra e Valentina, questi i nomi veri delle due gemelle diventate famose nel film Come un gatto in tangenziale nel ruolo di Sue Ellen e Pamela, si sono rivolte al programma di Canale 5 dove racconteranno il percorso di dimagrimento. Insomma anche Barbara d’Urso ha le sue sorelle al limite.

Barbara d’Urso ne parla nell’anteprima della puntata, collegandosi con le due gemelle sedute comodamente sul divano di casa. E la nostra mente ci porta subito al programma di Real Time, Sorelle al limite, andato in onda fino a qualche settimana fa sul 31, con Tammy e Amy, le due sorelle americane che pesavano insieme oltre 400 chili, protagoniste.

ALESSANDRA E VALENTINA VOGLIONO DIMAGRIRE CON BARBARA D’URSO

“Penso che abbiano deciso di dimagrire insieme a noi” ha detto la conduttrice facendo notare che hanno qualche chiletto di troppo. “Vedremo quindi insieme come faranno a dimagrire” ha spiegato Barbara d’Urso che quindi, dalla puntata di oggi darà il via al loro percorso di dimagrimento, a favore di telecamera.

Avrà fatto centro la conduttrice di Pomeriggio 5 ? Sembrerebbe di si anche perchè basta fare un giro sul web per notare che tra le ricerche correlate alle due gemelle attrici, c’è quella relativa al loro peso. Molti quindi si chiedono quanto pesino e in questo percorso, scopriremo sicuramente molto della vita privata di Valentina e Alessandra Giudicessa.

Nella vita le due sorelle oltre a fare comparse in tv, al cinema, per mantenersi fanno le pulizie, come hanno raccontato in diverse occasioni. Non solo cinema e tv però, per le due sorelle Giudicessa anche accuse di aver rubato in un negozio nel dicembre 2019. Le gemelle, dopo essere entrate nel negozio e aver distratto la commessa, rubarono capi d’abbigliamento per quasi 5.000 euro nascondendoli sotto la gonna.

QUANTO PESANO LE SORELLE GIUDICESSA?

Il percorso delle due sorelle verso il dimagrimento, conquisterà il pubblico di Canale 5? Le due hanno rivelato che insieme superano i 300 chili. A quanto pare pesano mediamente 150 chili ciascuno.

Sarà Nicola Sorrentino a prendersi cura delle sorelle Giudicessa in modo che possano cambiare stile di vita.