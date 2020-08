Sorelle al limite oggi: Tammy e Amy sono dimagrite? Il peso attuale

Vi abbiamo già parlato di Sorelle al limite, il programma che andrà in onda da oggi 3 agosto 2020 su Real Time. Inizia una nuova avventura e questa volta seguiremo il percorso di dimagrimento di due sorelle. Le protagoniste del format sono appunto due sorelle, da qui il titolo italiano, Sorelle al limite ( negli Usa invece il titolo è 1000 LB Life Sister’s ). A raccontarsi, aprirsi e mostrarsi per quello che sono realmente, Tammy e Amy che hanno deciso di affidarsi al dottor Procter nella speranza di cambiare la loro vita. Quando si arriva a pesare oltre 400 chili, ci si rende conto che bisogna fare qualcosa perchè le alternative sono ben poche. Come ricorda il dottor Nowzaradan a tutti i protagonisti di Vite al limite, un peso di quel genere non può che compromettere tutto. Si va verso la morte, senza se e senza ma. E probabilmente Tammy ed Amy se ne sono rese conto tanto da decidere, dopo aver provato anche da sole a dimagrire, di chiedere aiuto a un dottore. Le due sorelle Slaton hanno iniziato a ingrassare da piccole. Hanno infatti perso il papà quando erano molto piccole e l’unica a badare a loro è stata la mamma che però aveva un lavoro modesto e non poteva permettersi di acquistare cibo salutare e di preparare sempre pranzo e cena. Per questo il cibo spazzatura, come succede sempre negli Usa, è diventato il loro migliore amico.

Da questa sera, seguiremo il percorso che le due sorelle hanno fatto, ma oggi, a distanza di un anno dalla messa in onda del programma negli Usa, come sono Tammy ed Amy? Come è finito il loro percorso? Quanto pesano oggi le “due sorelle al limite”?

Se volete scoprire qualcosa in più sul viaggio di Tammy ed Amy verso il dimagrimento, continuate pure a leggere, altrimenti fermatevi con la lettura! Gli spoiler non piacciono a tutti!

SORELLE AL LIMITE OGGI: TAMMY E AMY SONO DIMAGRITE?

Ecco come erano le due sorelle Slaton, all’inizio del percorso

Possiamo dirvi che Tammy ed Amy sono dimagrite ma il percorso è ancora lungo e a giudicare dalle immagini che si vedono dai social, siamo lontani dal peso forma che le due dovrebbero avere.

SORELLE AL LIMITE: QUANTO PESA OGGI AMY SLATON

Amy Slaton è riuscita a perdere peso ed a scendere fino a 138 kg, come si può vedere ancora oggi dalle foto su instagram ( il profilo è a suo nome e conta oltre 35 mila followers). Quando è arrivata a tale obiettivo ha potuto persino coronare il suo sogno di diventare madre ( anche se al momento dai siti americani non ci sono molte notizie in merito e sui social non ci sono immagini che confermino questa notizia). Secondo i rumors avrebbe avuto dopo la fine del programma, un bambino dal marito Michael Halterman. Per Amy a quanto pare il percorso per il dimagrimento sarà più semplice mentre Tammy, avrà bisogno del supporto di sua sorella per arrivare fino in fondo. Le due sorelle insieme hanno iniziato a fare anche molta attività fisica, le vedremo in piscina più volte e questo le aiuterà nel loro percorso di dimagrimento.

Nel video vi mostriamo il momento in cui Amy, dopo aver perso quasi 100 chili, si mostra alla sua famiglia.

Grande entusiasmo da parte della famiglia che ha accolto con sincera sorpresa la trasformazione di Amy.

QUI UN VIDEO CHE CI MOSTRA QUALCHE DETTAGLIO SUL PERCORSO DI AMY E TAMMY

SORELLE AL LIMITE: QUANDO PESA OGGI TAMMY SLATON

Per Tammy il percorso è stato più complicato. Come vedremo nelle puntate di Sorelle al limite in onda da questa sera su Real Time, per lei non è stato semplice dimagrire. Tammy rivelerà facendo la psicoterapia, di aver pensato in passato anche a togliersi la vita. Non voleva suicidarsi perchè odia la vita ma solo perchè non riusciva a perdere peso e si sentiva schiacciata da tutto.

E’ vero che Tammy non ha ancora raggiunto il suo peso ideale ( all’inizio del percorso pesava più o meno 280 chili) ma può uscire di casa da sola, fare la spesa, comprare tutto quello che le serve e cercare di avere uno stile di vita più sano. Non solo, può prendersi cura dalla casa e fare in modo che sia sempre pulita e in ordine. Alla fine delle registrazioni del programma Tammy aveva perso più o meno una trentina di chili.

SORELLE AL LIMITE: CI SARA’ UNA SECONDA STAGIONE CON AMY E TAMMY PROTAGONISTE?

Il percorso per Tammy ed Amy è ancora lungo e anche per questo si pensa che su TLC potrebbe andare in onda una seconda stagione dedicata alla loro storia. I fans americani del programma sperano di rivedere le due sorelle che pare siano anche molto simpatiche!

