Sorelle al limite Real Time: Amy e Tammy sognano di dimagrire e avere una vita normale

Dopo lo straordinario successo di Vite al limite, amatissimo programma su Real Time con il dottor Nowzaradan, che ha conquistato mezzo mondo, sul canale 31 arriva da questa sera un nuovo format. Parliamo di Sorelle al limite che è già disponibile, per chi volesse vederlo su DPlayplus. Anche nel programma Vite al limite, è capitato di seguire il percorso di dimagrimento di due componenti della stessa famiglia ma in una sola puntata, al massimo due. In questo caso invece, ci saranno una serie di appuntamenti dedicati proprio al format Sorelle al limite che vedrà due sorelle protagoniste. A differenza di Una famiglia extra large andato in onda in seconda serata, Sorelle al limite, sarà invece trasmesso in prime time, alle 21,10 quindi su Real Time da oggi, 3 agosto 2020.

Protagonista, oltre alle due sorelle, sarà il dottor Procter, che il pubblico di Real Time ha già imparato a conoscere. Sarà l’erede del dottor Nowzaradan?

Ma scopriamo qualcosa in più sulle due protagoniste del programma.

SORELLE AL LIMITE DA OGGI 3 AGOSTO 2020 SU REAL TIME

Le due sorelle protagoniste sono Amy e Tammy Slaton, pesano più di 1000 libbre (più di 450 kg) e da sempre si danno forza a vicenda, sono l’una l’ancora di salvezza dell’altra. Amy ha quasi 30 anni e ha un sogno nella vita: avere un bambino e mettere su una famiglia tutta sua. Ma prima, per una questione di salute, deve perdere peso o il suo desiderio non verrà mai esaudito.Anche per questo motivo quindi deve iniziare questo percorso di dimagrimento… Tammy invece è costretta a letto e per lei anche soltanto camminare è un’impresa ardua.

SORELLE AL LIMITE: IL PERCORSO DI DIMAGRIMENTO DI TAMMY ED AMY

Durante gli episodi di Sorelle al limite seguiremo il loro percorso di dimagrimento e gli incontri in quel di Atlanta con il dottor Procter che le accompagnerà in questa strada lunga e tortuosa.

Il percorso per le due sorelle non sarà semplice anche perchè in un primo momento, come capita spesso, penseranno di non potecerla fare. Ma sarà anche grazie al legame strettissimo che hanno, che riusciranno insieme a ottenere dei risultati, anche se diversi tra di loro!

Del finale però, ve ne parleremo in un altro articolo dedicato a quello che è successo alle due sorelle una volta terminato il duro lavoro portato avanti grazie al dottore che le ha seguite!

DOVE VEDERE SORELLE AL LIMITE: TUTTI GLI EPISODI

Vi ricordiamo quindi che Sorelle al limite andrà in onda su Real Time ma per chi volesse fare una vera e propria maratona, gli episodi sono on line e visibili sulla piattaforma streaming DPlayPlus.

