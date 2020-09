A C’è tempo per ci sono le nonne e le ricette, ma il pubblico attende Antonella Clerici (Foto)

Mentre si attende di scoprire se C’è tempo per… andrà avanti fino a E’ sempre mezzogiorno di Antonella Clerici o chiuderà prima a causa degli ascolti troppo bassi, Beppe Convertini e Anna Falchi puntano sulle ricette e sulle nonne. Anticipare il nuovo programma di Antonella Clerici non sembra la scelta migliore. Nonne e ricette le ritroveremo in E’ sempre mezzogiorno e chissà se è proprio C’è tempo per… il programma che ha fatto arrabbiare nei giorni scorsi Lucio Presta. Ricette però senza dosi quindi un po’ inutili e allora perché mandare in onda Luca Onestini impegnato con una nonna che prepara la crostata di visciole con il suo nipotino o da Alberobello un’alta inviata con nonna Maria che prepara ovviamente la focaccia con i pomodori. Ma in studio c’erano anche Sandra Milo e Luisa Corna impegnate con i conduttori in una crostata fresca e veloce da fare.

IL PUBBLICO ATTENDE LE NONNE E LE RICETTE DI ANTONELLA CLERICI

Bisogna attendere ancora un po’, lo studio di E’ sempre mezzogiorno non è ancora pronto ma lo sarà per il 28 settembre. Intanto, anche in studio con Beppe e Anna si preparano dolci, non c’è una nonna ma ci sono ben quattro protagonisti per la disastrosa crostata. Una base di pasta frolla già pronta, fredda, una crema fatta con yogurt, panna montata e zucchero a velo. Il tutto decorato con chicchi d’uva bianchi e neri. A Sandra Milo e Beppe Convertini il compito di completare il dolce.

Un’anticipazione di E’ sempre mezzogiorno? Il tentativo di fermare i telespettatori davanti allo schermo? Chissà se ad Antonella Clerici fa piacere, ma ormai sono tanti i programmi che a un certo punto aprono le cucine. Le nonne però ci sembra sia un’idea rubata. Attendiamo di scoprire se C’è tempo per… andrà in onda fino alla fine della prossima settimana o si interromperà prima lasciando il posto a qualche replica.

