Il venerdì di Rai 1 si riaccende con Tale e quale show 2020: le anticipazioni

È arrivato il momento di riaccendere la musica anche su Rai 1 con il grande spettacolo. Da 10 anni il programma di Carlo Conti ci tiene compagnia e adesso è arrivato il momento di rivedere in tv Tale e quale show; è tutto pronto per la partenza del programma più camaleontico della televisione italiana. Da venerdì 18 settembre, per nove settimane, dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma Carlo Conti condurrà in diretta “Tale e Quale Show”, il varietà di punta di Rai1, da sempre campione d’ascolti e tra i più commentati sui social.

TALE E QUALE SHOW 2020: SI RIPARTE AL VENERDI’ SERA

Quest’anno si festeggia la decima edizione con un cast di primo livello, capace di soddisfare il pubblico con tanti artisti di primo piano diversissimi fra loro. I vip in gara saranno dieci, divisi tra 5 donne e 5 uomini. Sul palco dello Studio 5 si metteranno in gioco la cantante Barbara Cola, l’imitatrice Francesca Manzini, la conduttrice Carolina Rey, la showgirl Carmen Russo, la performer musicale Giulia Sol, gli attori Sergio Muniz e Francesco Paolantoni, i cantanti Pago e Virginio e l’attore Luca Ward.

Come di consueto, tutti canteranno dal vivo, sulle basi e sugli arrangiamenti realizzati dal maestro Pinuccio Pirazzoli.

Come da tradizione i 10 protagonisti dovranno ‘affrontare’ una giuria doc: ci saranno la regina della televisione Loretta Goggi, lo showman Giorgio Panariello e l’attore e regista Vincenzo Salemme: tre pezzi da novanta dello spettacolo italiano. Oltre a loro, gli stessi vip avranno la possibilità di partecipare alle votazioni dando le proprie preferenze al collega che si vorrà premiare (senza dimenticare anche la possibilità di ‘auto-votarsi’).

Al termine di ciascuna puntata, grazie alla somma delle due votazioni, sarà decretato il vincitore di puntata; la classifica generale, data dalla somma dei voti di ciascuna puntata, porterà invece all’elezione del vincitore finale, che si proclamerà ‘Campione di Tale e Quale Show 10’ (anche in questa nuova edizione ci sarà poi uno spin-off, quando entrerà in scena il Torneo che decreterà il ‘Campione di Tale e Quale Show 2020’).

I 10 partecipanti al varietà saranno seguiti, nell’arco del loro percorso, dai tutor: i “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi e Matteo Becucci, e la “actor coach” Emanuela Aureli.

Per festeggiare questa decima edizione ci sarà anche il ritorno di uno dei volti più amati del programma, Gabriele Cirilli, che con la sua travolgente carica di simpatia tornerà a essere uno dei protagonisti di “Tale e Quale Show” dopo due anni di assenza.

Dal punto di vista della sicurezza legata all’emergenza Coronavirus, saranno seguiti tutti i protocolli sanitari previsti, al fine di garantire la massima sicurezza non solo agli artisti, ma anche a tutte le persone che lavorano dietro le quinte. Per trucco, parrucco e sartoria sono state approntate nuove soluzioni studiate ad hoc: per esempio all’interno del Teatro 6 degli studi.

