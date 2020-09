Luisa Corna a C’è tempo per: oggi vive in Puglia per amore (Foto)

In tv non la vediamo più come in passato ma a C’è tempo per… oggi Luisa Corna ha emozionato tutti, come sempre quando canta e quando si racconta (foto). In poche parole dice tutto senza perdersi in tante chiacchiere. Bellissima e con un talento che avrebbe dovuto portarla ancora ad altro. Anna Falchi ha fatto notare che forse la sua scelta è stata particolare, quella di trasferirsi in Puglia. Non è d’accordo Luisa Corna, in Puglia si sta benissimo e Brindisi ha un aeroporto che la collega velocemente con qualunque altra città. Per lei trasferirsi per amore è stato ovvio, non ha fatto alcun ragionamento e come sempre ha agito con il cuore, d’istinto. Ovvio per lei che dopo 6 anni di convivenza seguisse il suo compagno. E’ per amore di Stefano Giovino che ha cambiato città, sicura della scelta che farebbe mille altre volte. Infatti, Luisa Corna continua a lavorare, proprio grazie alla possibilità per lei di spostarsi senza alcun problema.

CHI E’ IL COMPANGO DI LUISA CORNA

Stefano Giovino è un ufficiale dell’Arma dei carabinieri, è più giovane di lei di 15 anni. Si sono conosciuti durate una manifestazione ed è stato amore a prima vista dopo anni che la cantante stava da sola. Stefano è papà di due bambini con cui Luisa ha un bellissimo rapporto. La Corna si era già raccontata a Vieni da me e ancora una volta oggi ha confidato che non cambierebbe niente della sua vita, proprio perché le sue scelte sono state sempre fatte mettendo l’amore al primo posto. Non potrebbe quindi mai pentirsi.

Ha tanti progetti di lavoro, la vediamo sempre meno in tv ma continua a lavorare. A Oggi è un altro giorno ha proposto il suo nuovo brano e sta per uscire il suo libro per bambini.

