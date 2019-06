Luisa Corna sposa Stefano Giovino, il bellissimo carabiniere più giovane di 15 anni (Foto)

E’ in arrivo anche il matrimonio di Luisa Corna, il primo sì della bellissima showgirl che presto sposerà Stefano Giovino (foto). Lui non è famoso, è un carabiniere e ha 15 anni meno di Luisa ma guai a chiamarlo toy boy, perché ha dei figli, una ex moglie e tante responsabilità. Luisa Corna ha 53 anni e alcune storie d’amore importanti ma Stefano è il primo a sposarla. E’ a Storie Italiane su Rai 1 che questa mattina ad Eleonora Daniele la Corna ha raccontato il suo momento, ma questa per la showgirl e cantante è una meravigliosa storia che dura già da 5 anni. Nessun colpa di testa e anche le nozze non arriveranno poi in un attimo perché se è arrivata la proposta non c’è ancora una data. Anzi con il matrimonio di Luisa Corna scopriamo che anche Eleonora Daniele è davvero prossima al sì. Stefano Giovino non si è messo in ginocchio, nessuna scena da film, ma l’ha sorpresa nel giorno del loro anniversario. Dovrebbero sposarsi l’anno prossima ma niente è stato deciso, nemmeno la location. Tutto è avvolto ancora un po’ nel mistero ma di certo l’amore tra i due esiste.

LUISA CORNA A STORIE ITALIANE ANNUNCIA IL SUO MATRIMONIO

“Lui è un ragazzo molto in gamba e non è geloso, perché non ha modo per esserlo, si fida di me” ha confidato oggi a Storie Italiane. Stefano l’avevamo già conosciuto lo scorso anno a Domenica Live, è stata la prima volta che l’ha presentato a tutti. E’ grazie a lui che ha conosciuto il mondo dell’arma, spiegò Luisa aggiungendo che ha scoperto un mondo fatto di persone straordinarie.

E’ molto legata ai figli di Stefano, lei non he ha ma sarebbe stata una mamma dolcissima. Prima di Giovino ha avuto una lunga relazione con Aldo Serena e poi con Alex Britti e Valerio Foglia Manzillo. Ha atteso sette anni prima di innamorarsi di nuovo e questa volta con il suo Stefano sembra sarà davvero per sempre.