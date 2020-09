Un nuovo fidanzato per Soleil? Marco a Pomeriggio 5 conferma indelicatamente il flirt

Sono uscite su Novella 2000 le foto che ritraggono Soleil Sorge in giro per Milano con quello che dovrebbe essere un suo nuovo flirt. Parlare forse di nuovo fidanzato è esagerato e probabilmente dopo la puntata di Pomeriggio 5 di oggi non ci sarà più storia, perchè le parole usate per descrivere il rapporto che c’è con Soleil non sono state di certo le più carine…Marco arriva nello studio di Canale 5 e la conduttrice gli chiede se è davvero il nuovo fidanzato di Soleil. L’uomo dice di essere molto impegnato ma di aver trovato del tempo per incontrare la Sorge; ha due figli, non vive a Milano per cui vedersi non è semplice ma questa frequentazione, sarebbe in corso, come dimostrano le foto pubblicate dalla rivista di Roberto Alessi.

La Sorge, qualche giorno fa, parlando proprio nello studio di Domenica Live con Barbara d’Urso, le aveva detto che in estate c’era stato un flirt con un uomo molto abbiente che però non voleva nominare, che viveva in un’altra nazione. Da quello che abbiamo capito Marco vive effettivamente all’estero….A San Marino! Ma siamo sicuri che parlasse proprio di lui? La Sorge aveva detto di non voler più finire sui giornali per le sue storie, ma di cercare visibilità solo per il lavoro che fa. Forse l’ospitata odierna, viste le parole dell’uomo, non è stata proprio il massimo…

MARCO E SOLEIL STANNO INSIEME? LE NEWS DA POMERIGGIO 5

La conduttrice chiede quindi a Marco che genere di relazione è quella che ha con Soleil. “Vi siete baciati” chiede la d’urso. “Ci sono andato, non è che se mi muovo vado solo per salutare, si ci sono stato” ha detto Marco lasciando basita la conduttrice di Pomeriggio 5 che non si aspettava questa espressione. Ci ha pensato Tonon a dire in modo meno volgare che tra Soleil e tale Marco c’era stato un rapporto intimo mentre la d’Urso, ancora basita, stentava a credere che avesse usato questi termini per parlare della relazione con la Sorge…

Soleil commenterà? Avrà voglia e modo di replicare? Vedremo…