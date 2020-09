Bobo Vieri contro Mediaset annuncia azioni legali: fatto fuori da Tiki Taka

Bobo Vieri non sarà a Tiki Taka, la notizia è certa, a confermare tutto è proprio l’ex bomber, ovviamente furioso per l’esclusione. Vieri aveva un contratto, era sicuro di riprendere con la nuova stagione e invece al Corriere della Sera ha riferito che il suo contratto è stato annullato. La sua rabbia è nei confronti dell’azienda, Mediaset sembra avere fatto tutto da un giorno all’altro. Christian Vieri ha semplicemente ricevuto la comunicazione che non c’era più un contratto, tutto annullato e senza un motivo. Ovvio che non si aspettasse niente del genere ed è per questo che è pronto ad agire per vie legali. Tutto è saltato fuori con le domande all’ex calciatore sulla ripresa del campionato di serie A. Tutti si aspettavano di rivederlo in veste di opinionista a Tiki Taka e invece la brutta sorpresa.

BOBO VIERI FA CAUSA A MEDIASET

Tiki Taka sarà di certo un programma diverso nella prossima edizione, non c’è più la conduzione di Pierluigi Pardo, sappiamo che il ruolo è stato affidato a Piero Chiambretti. Amara sorpresa quando Bobo ha scoperto che lui era stato fuori e senza una spiegazione. Non conosce il motivo e ovviamente intende arrivare fino in fondo e capire cosa è accaduto, far valere i suoi diritti.

L’annuncio di agire legalmente c’è, magari tutto è dato dalla delusione: “No, non ci sarò. Mi hanno comunicato che hanno annullato il mio contratto. Dall’oggi al domani, senza motivo. E’ una cosa che non mi aspettavo, andremo per legali”. A 47 anni e dopo tante soddisfazioni nella vita privata e professionale Bobo Vieri non si aspettava questo finale in tv. Magari lo vedremo in altri programmi, di certo è un vulcano di idee ed è molto amato dal pubblico ma sembra proprio che a Tiki Taka non ci sarà.