Ascolti bassissimi in prima serata: Tale e Quale vince ma non convince, flop GF VIP 5

E’ molto particolare quello che sta succedendo in questa settimana, con gli ascolti del prime time che stentano davvero a decollare. Ne è dimostrazione anche il dato auditel del 18 settembre 2020. In un venerdì sera praticamente ricchissimo di proposte, tra debutti e conferme, a vincere è Carlo Conti con il suo Tale e Quale show, ma anche i numeri del programma di Rai 1 sono ben lontani da quelli della passata stagione, quando senza troppe difficoltà superava i 4 milioni di spettatori. Succede invece che nella serata del 18 settembre, il programma di Rai 1 non va oltre i 3,5 milioni di spettatori e il Grande Fratello VIP 5 fa peggio della prima puntata. Un risultato davvero flop per il reality di Canale 5 nonostante la puntata, a differenza di molte altre della quarta edizione, sia stata persino gradevole e a tratti anche molto divertente.

Che cosa sta succedendo, il gusto del pubblico sta cambiando? E’ ancora presto per via delle temperature che non sono ancora quelle tipicamente autunnali? Dopo mesi di reclusione si esce di più e si guarda di meno la tv che tanto ci ha fatto compagnia nei mesi del lockdown, o semplicemente le solite proposte iniziano a stancare il pubblico? Dieci anni di Tale e Quale show, 20 anni di Grande Fratello. Programmi troppo visti e rivisti?

GLI ASCOLTI DEL 18 SETTEMBRE 2020: AFFONDA IL GF VIP 5, MALE TALE E QUALE SHOW 2020

La prima puntata di Tale e quale show 2020 è stata vista da 3.524.000 c on il 18.9% di share con chiusura a mezzanotte passata da pochissimi minuti: affonda il GfVip che si ferma a 2.440.000 con il 14.77% di sharecon la seconda puntata nonostante un doppio miracolo. Il programma è iniziato alle 21,30 cosa rarissima e ha chiuso una ventina di minuti prima rispetto al solito, intorno all’una e dieci ( chiudere almeno un’ora prima potrebbe aiutare con gli ascolti, decisamente e non ci stancheremo mai di dirlo).

Non solo, il cast di questa quinta edizione del GF VIP è davvero molto ben scelto e il pubblico sui social lo apprezza. Ma la prima serata è alquanto indigesta a quanto pare. Vedremo in ogni caso dalla prossima settimana quando non ci saranno più gli ingressi e ci si potrà dedicare alle dinamiche interne.

Ma il GF vip 5 e Tale e Quale show 2020 non sono i soli due programmi andati in onda ieri sera, anzi. Il venerdì sera è parecchio affollato.

Su Rai2 NCIS 1.203.000 spettatori pari al 5.4% di share e The Rookie 1.006.000 (4.9%). Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine fa 824.000 spettatori (4.7%). Su Rai3 Beata Ignoranza 884.000 spettatori pari ad uno share del 4.1%. Su Rete4 Quarto Grado 999.000 spettatori con il 6.2% di share. Su La7 Propaganda Live 766.000 spettatori con uno share del 4.7%. Su TV8 X Factor 2.8% con 538.000 spettatori mentre sul Nove Fratelli di Crozza fa 1.088.000 spettatori (5.1%).

Da sottolineare quindi che La7 batte sia Rete 4 che Italia 1 ma anche Rai 3. Bake Off Italia al 3,2% di share su Real Time in calo rispetto a settimana scorsa.