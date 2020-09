Patrizia De Blanck, l’ex amante svela delle curiosità sulla contessa da Mattino 5

Oggi mercoledì 23 settembre è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata di Mattino 5. Nello spazio dedicato alla quinta edizione del Grande Fratello Vip 5 si è parlato della contessa Patrizia De Blanck, uno dei personaggi più chiacchierati del reality show. In collegamento con Federica Panicucci un ex amante della De Blanck. L’uomo aveva raccontato che la concorrente del GF Vip 5 aveva numerosi rapporti confidenziali con più persone, uno al giorno. In effetti, a Mattino 5, Jo Pinter, il nome dell’amante della contessa, ha un po’ confermato la cosa per poi chiacchierare con la conduttrice proprio sulla De Black e sul rapporto che avevano.

Jo Pinter, l’ex amante di Patrizia De Black a Mattino 5: ecco a cosa è dovuto il suo fascino

Federica Panicucci ha chiesto a Jo Pinter qualche curiosità sulla contessa come il fatto che faceva indossare a tutti i suoi amanti lo stesso pigiama. “Io non ho mai indossato quel famoso pigiama della squadra però…” ha affermato Pinter tra le risate collettive nello studio di Mattino 5. “Se dico queste cose è perché Patrizia le sta dicendo” ha poi detto Jo. “Questi sono piccoli particolari. Il fascino di una persona come Patrizia è proprio dovuto a questo suo modo di comportarsi con gli uomini” ha così spiegato l’ex amante della De Blanck. Prima di chiudere il collegamento con il programma di Canale 5, l’uomo ha definito la contessa come una massacratrice!

Patrizia De Black al centro delle polemiche per la sua nobiltà

Al momento, c’è da dire, che Patrizia De Blanck si trova al centro di numerose polemiche. In diretta a Live – Non è la d’Urso è stato infatti spiegato da Giangavino Sulus che la concorrente del Grande Fratello Vip 5 non è affatto una contessa. Definita la contessa del popolo, Patrizia De Black sarebbe una parente di Mussolini, la nipote di Benito. La De Black non avrebbe alcun titolo nobiliare, insomma! Di questo, con tutta probabilità, se ne parlerà proprio durante la quarta puntata del GF Vip con Alfonso Signorini.