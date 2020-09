Pomeriggio 5 allunga sulla Vita in diretta e potrebbe aver trovato un nuovo limone da spremere

La Rai ha deciso di dare spazio in questi giorni alla politica con tante finestre di informazione mettendo in stand by Serena Bortone, con il suo Oggi è un altro giorno, che faticosamente stava cercando il suo pubblico, e condannando Alberto Matano ad andare in onda senza il traino del Paradiso. Le conseguenze sono state fatali: Pomeriggio 5 allunga e di parecchio su La vita in diretta e nel pomeriggio del 22 settembre 2020 incassa uno dei migliori risultati di questa stagione, con una seconda parte che si avvicina ai 2 milioni di spettatori. Non solo, Barbara d’urso, grazie anche a quello che sta succedendo nella casa del Grande Fratello VIP, potrebbe aver trovato un nuovo limone da spremere. Se infatti il GF VIP in prima serata non convince, a causa di una conduzione imbarazzante e di un conduttore che non sa sfruttare in nessun modo il potenziale di cui dispone, Pomeriggio 5 grazie alla furbizia di Barbara, potrebbe invece aver trovato il nuovo Prati Gate made in mediaset questa volta. Parliamo di quello che sta succedendo in casa, ma soprattutto fuori, dopo le rivelazioni fatte da Adua del Vesco e Massimiliano Morra ( non è un caso tra l’altro, se anche oggi a Mattino 5 se n’è parlato parecchio).

E così mentre il GF VIP affonda in prime time, Mattino 5 e Pomeriggio 5 sfruttano al meglio ogni tematica. La Panicucci e Vecchi vincono su Storie Italiane ( anche per la Daniele la condanna a partire dopo con Storie Italiane a causa delle elezioni) e Barbara d’Urso fa lo stesso, allungando sul programma di Rai 1 suo competitor.

Ma non solo, grazie a quello che sta succedendo nella casa del GF VIP5, come dicevamo in precedenza, la d’Urso potrebbe aver trovato un nuovo limone da spremere, visto l’interesse che sta generando questa vicenda…Del resto le fiction della Ares sono state tra le più amate e viste di sempre su Canale 5, pensare che anche un Ares Gate, possa riscuotere lo stesso successo, è plausibile!

Ma vediamo i numeri del pomeriggio di ieri.

GLI ASCOLTI DEL 22 SETTEMBRE 2020: ECCO I DATI AUDITEL DEL POMERIGGIO

La Vita in Diretta è seguita da 1.317.000 spettatori con il 12.7% e da 1.612.000 con il 13.7% nella seconda parte.

Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.568.000 spettatori pari al 15.1% nella prima parte, 1.940.000 spettatori pari al 16.8% nella seconda parte e 1.782.000 spettatori pari al 14.3% nell’ultima parte di breve durata.