Lo studio di E’ sempre mezzogiorno e le prove di Antonella Clerici: come nelle favole (Foto)

E’ quasi pronto lo studio di E’ sempre mezzogiorno, manca davvero pochissimo al ritorno in tv di Antonella Clerici e manca pochissimo per la conclusione di tutti i lavori (foto). Sono state necessarie altre settimane per preparare il nuovo studio Rai, per portare bosco e cucina ma anche tutto il resto per dare vita a una favola. Finalmente Antonella Clerici mostra una parte della scena e quello che vediamo ci riempie gli occhi. Attendiamo lunedì 28 settembre, ovviamente alle 12, per potere dire altro ma è la conduttrice a parlare di una vera fiaba. Un sogno che si realizza per lei ma sarà tutto molto concreto. Intanto, sono in corso anche le prove mentre i protagonisti si preparano a fare il loro ingresso nelle nostre case.

LE ANTICIPAZIONI DI E’ SEMPRE MEZZOGIORNO TRA CRITICHE E INCOMPRENSIONI

E’ sui social che arrivano i dettagli, gli indizi, le anticipazioni, ed è sempre lì che il pubblico si scatena. Non tutti apprezzano il ritorno in tv a mezzogiorno di Antonella Clerici ma chissà se queste persone sceglieranno o meno di seguire il nuovo programma. La conduttrice ci mette la faccia, si prende ogni responsabilità, non a casa ha chiesto di firmare un contratto di un anno, solo un anno. I risultati le diranno se proseguire o meno.

Un’altalena, alberi da frutto fioriti, il prato, la cucina colorata, tutto appare magico. “Io e te, seduti sul divano parlar del più del meno io te, come nelle favole” è il brano che la Clerici ha scelto per accompagnare le prime immagini.

Dopo La bella addormentata nel bosco svegliata dal suo simpatico principe azzurro cosa vedremo in tv? Ci sarà anche Francesca Marsetti con Antonella Clerici, il pubblico l’adora, è uno dei vecchi volti de La prova del cuoco, non poteva mancare insieme a tanti altri.