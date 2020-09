Risate a Domenica IN: Mara Venier chiama Elisa Isoardi che risponde in accappatoio

Ballando con le stelle di domenica è lo spazio dedicato al programma di Milly Carlucci a Domenica In. Nel salotto di Mara Venier si discute di tutto quello che è successo nell’ultima puntata del programma di Rai 1 con ospiti e protagonisti anche in collegamento. Mara cerca di raccontare anche quello che succede fuori dalla pista di Ballando e ci riesce. Tra i momenti divertenti di questo pomeriggio la telefonata di Mara Venier a Elisa Isoardi che probabilmente non se l’aspettava tanto che ha risposto in video chiamata mentre era ancora in accappatoio.

Non poteva mancare la telefonata a Elisa Isoardi che del resto è stata assoluta protagonista della seconda puntata di Ballando con le stelle visto che è scesa in pista senza il suo Raimondo. E allora Mara, con la simpatia che la contraddistingue ha provato a chiamare Elisa, sperando che stesse guardando Domenica IN. Ma la Isoardi era sotto la doccia e quando ha risposto al cellulare, era appena uscita dal bagno ed era ancora fasciata dal telo.Tutto questo in diretta dallo schermo del cellulare di Mara che ha fatto una video chiamata e ha quindi mostrato tutto in tempo reale.

ELISA ISOARDI A DOMENICA IN APPENA USCITA DALLA DOCCIA

La Isoardi spiega che stava facendo la doccia e sua mamma le ha urlato che Mara Venier la stava chiamando:

Mi ha urlato mia mamma di uscire subito la doccia! Ringrazio tutti, ma voi siete matti! Senti, ma quando se famo una cacio e pepe?

Per fortuna per Elisa Isoardi ci sono delle ottime notizie in vista della prossima puntata di Ballando con le stelle 2020. Infatti Raimondo Todaro è stato dimesso dall’ospedale, avrà bisogno di un paio di giorni di riposo forse ma quanto meno sabato sera potrà esibirsi al fianco di Elisa. Probabilmente sceglieranno un ballo più lento, vedremo!