Barbara d’Urso legge un messaggio di Gabriel Garko a Pomeriggio 5: “Mi apprezzano di più ora”

Sembra essere rinato Gabriel Garko dopo la sua emozionante apparizione nella casa del Grande Fratello VIP 5. Ed è felice perchè pare che il pubblico stia iniziando ad apprezzarlo molto di più adesso, che si è mostrato per quello che è realmente, che prima. E’ felice ma anche turbato sicuramente, per tutto quello che è successo nelle ultime ore. Ma a quanto pare, nonostante i tanti commenti negativi e anche le cattiverie dette in queste ore, sono state di più le cose belle a sorprenderlo. I tanti messaggi ricevuti da chi lo segue da tempo e da chi lo apprezza ora ancora di più di prima. Condivide questo pensiero anche con Barbara d’Urso, alla quale ha mandato un messaggio ieri sera, nel corso della diretta di Live-Non è la d’Urso che la conduttrice legge oggi a Pomeriggio 5.

IL MESSAGGIO DI GABRIEL GARKO PER BARBARA D’URSO

Le parole della d’Urso nella puntata di Pomeriggio 5 del 28 settembre 2020:

Ora vi leggerò un bellissimo messaggio che il mio amico Gabriel Garko mi ha scritto ieri sera. Lui mi ha detto ‘se vuoi leggilo pure in trasmissione’. Durante la diretta di Live mi ha scritto ‘Ovviamente per me non è cambiato nulla, ma sono sorpreso che tutti o quasi mi apprezzino più ora di prima. Questo è dovuto “all’educazione” che ho subito. Appena ci vedremo spiegherò un bel po’ di cose. Saluta tutti i tuoi ospiti e baciali, spero ti poterti abbracciare presto. Baci, ti voglio davvero bene, tuo Gabry’”.

Ricordiamo che Gabriel sarà ospite questo sabato da Silvia Toffanin a Verissimo. Nella puntata del 3 ottobre racconterà quello che è stato il motivo per il quale per tutti questi anni ha dovuto mantenere un segreto. Non ha mai potuto parlare liberamente della sua età e neppure della sua vita privata ma da qualche tempo le cose sono cambiate. E a Verissimo racconterà il perchè di questi anni di bugie.