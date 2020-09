La sigla di E’ sempre mezzogiorno, canta Antonella Clerici ed è già festa (Video)

Alle 12 in punto arriva E’ sempre mezzogiorno, Antonella Clerici canta la nuova sigla e nelle cucine di tutti torna l’allegria. Un video su Instagram anticipa il ritornello di E’ sempre mezzogiorno, quello che da questa settimana in tanti canticchieranno. “E’ sempre mezzogiorno per ogni giorno in tutto il mondo. Apri la finestra e il mezzogiorno è qua” canta Antonella Clerici dalla sua casa nel bosco, sono solo le prove del brano del maestro Andrea Casamento, ma che ci fanno già immaginare che sarà ogni giorno una festa su Rai 1. Tra i protagonisti del nuovo programma tanti i volti noti, quelli che il pubblico ama e non poteva mancare il maestro che è da sempre accanto alla conduttrice, sempre pronto a intervenire con le note giusto al momento giusto.

E’ SEMPRE MEZZOGIORNO E ANTONELLA CLERICI TORNA IN TV

Il tanto atteso giorno è arrivato, le anticipazioni hanno già mostrato la favola, il bosco portato in studio, le intenzioni della conduttrice di riportare in televisione gentilezza, educazione e divertimento.

In tantissimi le fanno gli auguri, iniziando da Eleonora Daniele che in diretta a Storie Italiane ha annunciato l’atteso ritorno della collega ricordando a tutti il primo appuntamento di oggi con E’ sempre mezzogiorno. Non mancano Natalia Cattelani, Daniele Persegani, Marco Bianchi, Luisanna Messeri,Fulvio Marino, Federico Quaranta, Francesca Marsetti e tanti altri. Li rivedremo tutti e tanti altri uno dopo l’altro in diretta su Rai 1 ma intanto iniziamo ad imparare la nuova sigla del maestro Casamento.

Siamo tutti in attesa di scoprire ogni dettaglio e ogni emozione della prima puntata di E’ sempre mezzogiorno, il nuovo mezzogiorno degli italiani. Antonella si è già assunta tutta la responsabilità, l’idea è sua, ha voluto un contratto di solo un anno con la Rai, attende i risultati, poi si vedrà. Appuntamento a mezzogiorno!