Dalla menopausa agli assaggi: Antonella Clerici è tornata (Foto)

Antonella Clerici piace perché è una donna come tante ma che in tv parla come se ad ascoltarla ci fossero solo delle amiche (foto). La menopausa, guai a rivelarlo così da sembrare più vecchia ma lei oggi non solo l’ha fatto, ha evidenziato ridendo che è un bel problema ma toccherà prima o poi a tutte le donne, quindi perché non dirlo. Comodissima senza tacchi, dopo tanto tempo ha indossato di nuovo il grembiule e mentre sistemava i suoi capelli pronta a cucinare ha scherzato sui dolori che arrivano dopo una certa età. Non si muove più agile come prima ma non solo: “Se sento qualcuna che dice che la menopausa è bella io la strozzo”. Risate per una battuta che non sembra per niente prevista, Antonella Clerici è tornata con tutto il suo entusiasmo e la voglia di raccontarsi al suo pubblico. La Clerici è in menopausa ed è tornata! Sono tornati anche i suoi assaggi, quelli che fanno davvero venire la voglia di preparare i piatti che mostra nella cucina di E’ sempre mezzogiorno.

LA CENA PREPARATA DA MAELLE

E’ innamorata di sua figlia e racconta che ieri sera Maelle le ha preparato per la cena un piatto che a lei piace molto: il pollo tagliato a pezzetti con le patate al forno e in più il sughetto da aggiungere perché la sua bambina sa che a lei piace “pucciare”. Ha solo 11 anni ed è il suo grande orgoglio.

“Lo so che devo andare avanti ma sono qui sull’altalena col grembiule e mi piace parlare” è stata la sua risposta agli autori che le chiedevano di proseguire magari con meno chiacchiere con le persone che chiamano da casa. Non ha ascoltato nessuno se non il telespettatore. Anche il gioco con le foglie del bonsai da indovinare è un momento speciale per lei che spiega quanto sia importante ascoltare i consigli che arrivano da casa. Bentornata Antonella!