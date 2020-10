Raimondo Todaro risponde sul gossip con Elisa Isoardi: è scoppiato l’amore? (Foto)

Domani sera Raimondo Todaro sarà a Ballando con le Stelle e farà di tutto per sostenere Elisa Isoardi; forse non ballerà, non gli è ancora possibile ma a Storie Italiane ha confermato la sua presenza (foto). Tutto per il legame che ha con Elisa e questo richiama subito la domanda di Eleonora Daniele: “Questo scoop è vero?” La conduttrice di Storie Italiane si riferisce al gossip che vuole i due concorrenti di Ballando con le Stelle già una coppia vera da qualche settimana. Todaro sembra ben disposto a parlarne. Dopo avere raccontato come sta dopo l’intervento risponde alle paparazzate che lui ed Elisa leggono già da un po’ e commentano insieme.

RAIMONDO TODARO ED ELISA ISOARDI STANNO INSIEME?

“Guarda, noi due ne abbiamo parlato e la sensazione che abbiamo avuto fin dall’inizio è come se fosse una speranza di tutti quanti. Fin dalle prime paparazzate… ma era il nostro primo giorno di prove e non ci potevamo amare in 24 ore…” Questa la risposta sulle prime foto apparse sulle riviste di gossip ma poi cosa è successo tra i due?

“Noi siamo al momento concentrati sul ballo…” così Raimondo Todaro inizia a svincolare, risponde ma non dice nulla, lascia il dubbio. Roberto Alessi sorride e gli chiede di essere chiaro, anche Eleonora Daniele prova a strappargli un sì o un no, tutti vogliono sapere se è innamorato di Elisa Isoardi. “Ci vediamo domani sera a Ballando con le Stelle” conclude Todaro e così non risponde. Furbetto il maestro di danza che forse è davvero tanto preso dalla Isoardi, forse lo è anche lei o forse è solo un bel giochetto per restare alti in classifica. Il pubblico vuole la storia d’amore e lui lascia la possibilità di sognare. Prima o poi sapremo se è amore, magari dopo la fine dello show del sabato sera.