A Verissimo Can Yaman e Demet Odzemiri: il regalo di Silvia ai fans di DayDreamer

Tutto pronto a Verissimo per ospitare due vere star delle soap opera: Can Yaman e Demet Odzemiri. Questo sabato 10 ottobre ci sarà l’intervista di Can ad andare in onda su Canale 5 con Silvia Toffanin. Per l’ospitata di Demet dovremmo aspettare la prossima settimana. Loro sono i protagonisti di DayDreamer – Le ali del sogno, la soap turca che sta facendo sognare i telespettatori ormai da un po’ di mesi. Nell’intervista per Verissimo, Can Yaman ha parlato dei suoi progetti ma ovviamente anche del suo ruolo da protagonista in DayDreamer. Andiamo a vedere qualche dettaglio in più su questo grande regalo che Silvia Toffanin sta facendo ai fan dei due attori.

Can Yaman ospite a Verissimo: il ruolo che interpreta a DayDreamer lo ha fatto sentire se stesso

Per Can Yaman non è la prima volta in un programma televisivo italiano ma sicuramente è la primissima nello studio di Verissimo. Che cosa ha detto l’amatissimo attore ai microfoni di Silvia Toffanin? Ovviamente ha parlato del suo personaggio di Can Divit, il protagonista di DayDreamer – Le ali del sogno. Yaman ha affermato di essere riuscito ad interiorizzare molti aspetti della figura del suo personaggio, tanto che alla fine è riuscito ad immedesimarsi. Can Yaman ha rivelato che questo ruolo è stato quello grazie a cui si è sentito di più se stesso. DayDreamer ha ormai chiuso i battenti, non ci saranno altre stagioni (almeno per ora!). L’attore ha spiegato che ha un fantastico ricordo legato a questa soap che sicuramente resterà nel suo cuore, così come nel cuore di tantissimi telespettatori.

Demet Ozdemir a Verissimo subito dopo Can Yaman: i fan di DayDreamer al settimo cielo

Appena poche ore fa è arrivata una nuova notizia per i fan di DayDreamer: anche Demet Ozdemir sarà ospite nel programma di Silvia Toffanin. Nella nota soap opera lei interpreta Sanem Aydin. Secondo Fanpage, la bella Demet è sbarcata nel nostro paese lo scorso 7 di ottobre, proprio a Milano, dove c’è lo studio di Verissimo. Certo è che la sua ospitata è ancora in attesa di conferma ma probabilmente vedremo la sua intervista in onda il prossimo sabato, la puntata successiva a quella in cui ci sarà Can Yaman.