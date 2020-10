E’ sempre mezzogiorno: Elisa Isoardi commenta il nuovo programma di Antonella Clerici (Foto)

Antonella Clerici ed Elisa Isoardi sono entrambe impegnate in tv in questo momento e con programmi importanti (foto). La Clerici con il suo nuovo show E’ sempre mezzogiorno, la Isoardi protagonista con Raimondo Todaro sulla pista di Ballando con le Stelle. Due contesti completamente diversi ma è inevitabile che ci sia la curiosità di conoscere il pensiero di Elisa su E’ sempre mezzogiorno, il programma che ha sostituito la sua Prova del cuoco. Non c’è dubbio che Ballando con le Stelle sia un successo per Elisa Isoardi, in tv non si era mai vista così bella e capace di emozionare il pubblico, gran risultato per lei, ma cosa pensa del nuovo show di Antonella Clerici?

ELISA ISOARDI HA VISTO E’ SEMPRE MEZZOGIORNO IN TV?

Conosciamo tutti la storia, iniziando da circa 12 anni fa quando Elisa Isoardi sostituì Antonella Clerici a La prova del cuoco per la maternità, poi la vera padrona di casa tornò al suo posto, il cooking show era il suo unico desiderio. Due anni fa invece l’addio della Clerici e il ritorno della Isoardi che in due edizioni non è riuscita a portare in alto la sua prova. Programma chiuso per sempre ed ecco che ritorno Antonella con E’ sempre mezzogiorno. Elisa resta fuori dal palinsesto ma aveva già accettato di partecipare a Ballando con le Stelle, la sua fortuna.

Alla rivista DiPiù la conduttrice ballerina ha confidato di avere visto E’ sempre mezzogiorno: “Ho visto la nuova trasmissione della Clerici e ho pure preso qualche appunto di ricette che preparerò appena finirò Ballando” ma la parte più bella arriva dopo: “Ci siamo sentite, le ho mandato un in bocca al lupo prima che cominciasse. Sono felice per lei, in fondo anche io sono immersa in una esperienza televisiva meravigliosa”. Quindi si sono anche sentite e ognuna in questo momento è felice del proprio percorso.