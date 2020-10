Iconize ci ripensa e va a Live-Non è la d’Urso: la conduttrice pronta a perdonarlo

E’ una storia infinita quella che vede protagonista Iconize e che avrà una nuova pagina tutta da scrivere domenica sera. L’influencer infatti sarà tra gli ospiti della puntata di Live-Non è la d’Urso in onda il 18 ottobre 2020. Lo ha annunciato proprio Barbara d’urso nella diretta della puntata di Pomeriggio 5 di oggi. La conduttrice, che settimana scorsa si era infuriata per la decisione di Iconize di non presentarsi all’ultimo momento, dopo aver chiesto di avere spazio per raccontare tutta la sua verità, sembra essere pronta a perdonarlo. E spiega perchè ha deciso di dare spazio a Marco. E pensare che l’influencer aveva detto che si sarebbe preso del tempo, lontano dai social e dalla tv per capire che cosa gli era successo e gli stava ancora succedendo…

ICONIZE CI RIPENSA: SARA’ A LIVE-NON E’ LA D’URSO

Le parole di Barbara d’urso nella puntata di Pomeriggio 5 in onda oggi:

Iconize vuole chiedere scusa a me e al pubblico; siccome nella vita bisogna perdonare, voglio dare la possibilità ad Iconize di raccontare la sua verità, anche perché ci sarà dell’altro, Iconize dice che le cose non sono andate esattamente come sono state riportate…

Già nel video con il quale chiedeva scusa a tutte le persone che si erano sentite offese e toccate, Iconize aveva spiegato che c’era altro da dire e che non era ancora pronto a farlo. A quanto pare però, è bastato davvero poco tempo per cambiare idea visto che alla fine, l’influencer, ha di nuovo contatto la redazione di Canale 5 per essere in tv.

A questo punto non ci resta che attendere la puntata di Live-Non è la d’Urso in onda domenica sera per scoprire qual è tutta la verità di Iconize e come sono andati davvero i fatti. Appuntamento quindi a domenica ore 21,20 su Canale 5 per una nuova puntata di Live.