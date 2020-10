Elisa Isoardi ancora sotto antidolorifico ma così evita di parlare di Raimondo Todaro (Foto)

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro sabato sera sono stati ancora una volta protagonisti di Ballando con le Stelle e come ogni lunedì lei è in collegamento con Oggi è un altro giorno (foto). Serena Bortone non perde l’occasione per chiedere alla Isoardi se ci sono novità con Raimondo Todaro. La domanda è precisa; dopo avere visto un abbraccio e alcuni momenti di tenerezza tra i due ballerini la Bortone chiede: “Ma sei pazza di Raimondo?”. Elisa Isoardi furbetta trova il modo per non rispondere, glissa l’argomento dicendo: “Sono ancora sotto antidolorifico, ho una tendinite acuta” sposta così l’attenzione sui problemi che sta avendo allenandosi tante ore al giorno con il suo compagno. Ma è anche il suo compagno nella vita? Raimondo ed Elisa hanno negato ma con poca fermezza, ripetono che pensano al ballo, al lavoro ma in realtà tutti credono che siano fidanzati. Gigliola Cinguetti esagera, va ben oltre e li vede come una coppia sposata. Il paragone è lusinghiero, dopo i loro battibecchi dicono potrebbero essere i nuovi Sandra e Raimondo, lui il nome ce l’ha.

ELISA ISOARDI E RAIMONDO TOADARO SFORTUNATI A BALLANDO CON LE STELLE

Anna Falchi sottolinea che sono un po’ sfortunati ma non sono gli unici in questa edizione: “Ci vuole un bel corno”.

La domanda della Bortone torna, tutti vogliono sapere se stanno insieme e la Isoardi invece parla dell’importanza del ballo, commenta che in passato era l’unico modo per incontrarsi, per far nascere delle storie o anche delle amicizie.

“Elisa non si cono novità quindi? Ma se ci sono ci avvisi?” Serena sembra invece sicura che ci siano delle belle novità ma che la coppia non voglia rivelarlo.

Ultima domanda per la Isoardi: “Sei brava a dire ti amo o ti voglio bene?”. “Sì, fondamentalmente sì perché d’istinto sì e sono positiva come carattere. Certo bisogna imparare a dire ti viglio bene e ti amo alle persone quando sono in vita. E’ un atto di coraggio e di rispetto a se stessi… Poi paghi le conseguenze positive o negative”.

“Elisa avvisaci se ci sono novità” chiude la Bortone.