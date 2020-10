LIVE Non è La D’Urso, Fabrizio Corona contro Nina Moric: ‘Psicopatica’ e tira in ballo riti satanici

A Live Non è La D’Urso si continua senza sosta a cavalcare guerre familiari e filoni polemici. La più gettonata è sicuramente quella di Nina Moric e le sue travagliate storie sentimentali: se fino a poche settimane fa era al centro di smentite e chiarimenti a causa di Luigi Mario Favoloso, ora viene tirata in basso a seguito di alcuni audio “shock” in cui la ex modella ha denunciata al pubblico (e alle autorità competenti) di presunti maltrattamenti che Fabrizio Corona attuerebbe sul figlio Carlos.

Nell’audio diffuso negli scorsi giorni su Instagram, Nina Moric ha portato alla luce delle dichiarazioni molto cruente di Fabrizio Corona nei suoi confronti oltre ad un atteggiamento insolito nei confronti del figlio (che nel suddetto audio chiede di fuggire dalla casa del padre, che tutt’ora abita in quanto agli arresti domiciliari). La Moric ha giurato di non voler dare in pasto ai media questa faccenda… ma a farlo ci pensa Fabrizio Corona con una feroce ospitata a LIVE Non è La D’Urso.

LIVE Non è La D’Urso, Fabrizio Corona spara a zero su Nina Moric

Il pluri-pregiudicato ha sfruttato l’ospitata a LIVE Non è La D’Urso per togliersi vari sassolini dalle scarpe, attaccando senza mezze misure la madre di suo figlio: “Alla luce di quello che ha fatto quella psicopatica da manicomio, quella signora che è stata mia moglie, sono costretto a raccontare […] Nina ha manipolato quell’audio strumentalizzando le parole di suo figlio in un momento in cui non stava per niente bene […] Ha usato anche il mio audio che era semplicemente uno sfogo, uno sfogo in un messaggio vocale a distanza. Non facciamo i retorici. È stato un momento in cui ero fuori di me […] Non di certo non vado in casa sua a fracassarle la testa: non mi faccio 30 anni di galera per lei! […] Lei poi ha chiamato Carlos mentre lui delirava e lei lo ha registrato…”. "È stato uno sfogo in un audio vocale, ero fuori di me per quello che aveva fatto a mio figlio"#FabrizioCorona commenta la telefonata choc dell'ex Nina Moric #noneladurso pic.twitter.com/4EEYxItxPK — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) October 18, 2020

Corona continua poi ad accusare la Moric di instabilità mentale: “Lei va rinchiusa in un manicomio… Ci sono fior di persone che sono con me da quattro, cinque mesi e che han visto Carlos nel mese di giugno e non credevano ai loro occhi. Nina in quel periodo era presa da Favoloso. Denunce, tribunali e via. Non era in lei, non c’era mentalmente. Non mi sono mai espresso, ma lei ha fatto fare un caso penale attraverso una storia video a suo figlio. In quel periodo lì, quando Favoloso l’avrebbe picchiata, lei registrava le storie con Carlos che testimoniava”.

Corona poi tira in ballo una terza persona, ovvero colui che sarebbe il nuovo fidanzato di Nina Moric: “Nina ora sta con un ragazzo di 22 anni senza un dito, un tossico”; l’uomo arriva persino a tirare in ballo una presunta pista fatta di riti satanici o qualcosa di simile: “E mio figlio non sta bene, riceve delle telefonate da un uomo che gli parla di guerrieri della luce e demoni”.