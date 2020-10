Antonella Clerici saluta Anna Moroni, non sa se potrà averla ospite a E’ sempre mezzogiorno (Foto)

E’ dalla prima puntata che i fan di Antonella Clerici e Anna Moroni si chiedono quando la maestra in cucina sarà ospite di E’ sempre mezzogiorno (Foto). Da questa settimana anche la Moroni è tornata in tv con le nuove puntate di Ricette all’italiana su Rete 4, tutti credevano sarebbe andata prima nello studio di Milano della sua Antonellina ma non è andata così. A rispondere indirettamente alle domande oggi è stata Antonella Clerici. Ha salutato la donna che considera la sua seconda mamma, è anche questo che in poche frasi ha voluto ripetere aggiungendo che spera riuscirà ad averla ospite nel suo bosco, a E’ sempre mezzogiorno. “Anna lavora altrove” non c’è bisogno di aggiungere altro, non dipende da loro due se ancora non si sono incontrate davanti alle telecamere. In più E’ sempre mezzogiorno e Ricette all’italiana vanno in onda più o meno allo stesso orario, loro due sono quindi in lotta una contro l’altra. E’ inevitabile, chi segue la Clerici non può seguire la Moroni e viceversa.

ANTONELLA CLERICI RICORDA IL FORTE LEGAME CON ANNA MORONI

Il saluto alla sua Annina è arrivato mentre cucinava gli arancini al formaggio con Sergio Barzetti. E’ bastato un ricordo per farle raccontare velocemente della donna che ha avuto accanto per tutti gli anni de La prova del cuoco. Chissà se Anna non avesse accettato Ricette all’italiana se oggi sarebbe nel cast di E’ sempre mezzogiorno. Molto probabilmente no perché Milano è distante e Anna ha più volte detto che alla sua età viaggiare di continuo per lavoro non è nei suoi progetti.

Speriamo di ritrovarle presto insieme in cucina o magari in un altro programma. “Gli amici non si dimenticano” conclude Sergio Barzetti, ma del legame tra Anna e Antonella non avevamo nessun dubbio.