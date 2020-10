Elisa Isoardi ballerà sabato con Raimondo Todaro nonostante la caviglia? (Foto)

Elisa Isoardi ovviamente domani sera sarà a Ballando con le Stelle ma si esibirà con Raimondo Todaro (foto)? A Storie Italiane la risposta arriva dagli altri protagonisti dello show di Milly Carlucci. In molti pensano che la caviglia di Elisa Isoardi non le permetterà di danzare e invece ci sarà una gran sorpresa. Elisa sarà seduta come ha fatto Raimondo dopo l’operazione? Una leggera ingessatura impedisce alla Isoardi di ballare come ha fatto nelle settimane scorse, ma non le impedisce di andare avanti con la sua grinta. “Da martedì cerchiamo di muovere un po’ la caviglia, perché adesso ho il gesso” ha commentato Elisa Isoardi nel video mandato in onda da Storie Italiane. Ed ecco che nasce la confusione, Eleonora Daniele non sa se la sua collega domani ballerà per Ballando con le Stelle.

ELISA ISOARDI SARA’ ACCANTO A RAIMONDO TODARO MA NON POTRA’ BALLARE?

Purtroppo la caviglia di Elisa Isoardi ha qualche problema in più di quanto si potesse immaginare. Lo stop è necessario, tutto si risolverà ma con il necessario riposo e la cura che sta seguendo. Milly Carlucci è già stata chiara, la sua concorrente deve fermarsi, giorno dopo giorno scopriranno cosa fare ma domani sembra davvero troppo presto per mettere il piede a terra.

Una situazione già vista ma a parti invertite quindi Elisa sarà molto probabilmente seduta come ha già fatto Raimondo Todaro. Forse il ballerino ha creato una coreografia che stupirà tutti. In ogni caso il pubblico di Ballando con le Stelle non vede l’ora di scoprire cosa accadrà in puntata. Lo show non si ferma nonostante la sfortuna di questa edizione. Elisa Isoardi è arrabbiata ma non può fare altro che attendere. Appuntamento a domani sera su Rai 1 con tutte le coppie in gara ma soprattutto con i preferiti: Elisa e Raimondo.