Maria Grazia Cucinotta a Verissimo: “Felice di svegliarmi viva la mattina” (Foto)

Maria Grazia Cucinotta ospite oggi a Verissimo a ogni domanda è andata diretta all’obiettivo, anche quando ha risposto sul come vive la sua età (Foto). 52 anni ed è felice delle sue rughe, spiega perché è arrivata a una nuova consapevolezza che magari per molte donne del mondo dello spettacolo può essere distante. Maria Grazia Cucinotta non tentenna nel dire che ci sono ragazze giovani che faranno dei ruoli adatti alla loro età e lei farà quelli di una donna di 52 anni. “L’età che passa la vivo, sono felice di svegliarmi viva la mattina e devo dire grazie al mio stare accanto alle persone che stanno male perché mi hanno insegnato che la cosa più importante è invecchiare perché è vivere”. La Cucinotta con semplicità tocca un argomento che riguarda ognuno di noi: “Tutti ci preoccupiamo delle rughe e del tempo che passa, invece questo a molti è negato. Ho iniziato a capire che svegliarmi la mattina con le mie rughe è un regalo bellissimo che ti fa la vita e quindi la vivo benissimo. Sono una donna che sta invecchiando bene ed è felice di invecchiare”.

MARIA GRAZIA CUCINOTTA HA RISPOSATO SUO MARITO

Ha appena festeggiato i 25 anni di matrimonio, con pochissime persone, hanno dovuto annullare ciò che avevano organizzato a causa del Covid. Non hanno però rinunciato alle emozioni. L’attrice e il suo Giulio si sono sposati per la seconda volta e questa volta con maggiore consapevolezza.

A VERISSIMO MARIA GRAZIA CUCINOTTA RICORDA LA VIOLENZA SUBITA A PARIGI

“Ero una ragazzina l’ho voluto raccontare perché c’è chi pensa che per me è facile parlarne perché non mi è mai capitato e invece sì e non è mai andata via la sensazione di essere una preda, sensazione che io ho trasmesso a ma figlia, mia madre ha trasmesso a me e spero che finisca. E’ brutto essere donna e avere paura, doversi guardare sempre le spalle e non potere andare in giro la sera o andare in un locale. Butto sentirsi preda e che qualcun altro possa avvantaggiarsi della sua forza fisica per farti del male”.