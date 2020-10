Da Storie Italiane Antonella Clerici ballerina per una notte? Mariotto fa il tifo per lei (Foto)

Eleonora Daniele e Guillermo Mariotto vorrebbero Antonella Clerici ballerina per una notte, ovviamente a Ballando con le Stelle (foto). Da Storie Italiane Eleonora Daniele lancia E’ sempre mezzogiorno con Antonella Clerici ma da oggi c’è un piacevole collegamento in diretta e così può arrivare anche la risposta: “Ma io sono negata altro che ballerina per una notte”. Guillermo Mariotto lo sa benissimo ed è per questo che impazzirebbe nel vedere la Clerici in pista nello show di Milly Carlucci: “Ma noi ti vogliamo così, ti vogliamo negata!”. Sarebbe di certo divertente perché Antonella starebbe al gioco, pronta a tuffarsi in ogni situazione. Forse Ballando con le Stelle però la eviterà volentieri. Mariotto ci prova tirando in ballo i vestiti che la conduttrice ha indossato negli anni e nelle grandi occasioni, lui li conosce bene. Se la immagini così Antonella Clerici a Ballando con le Stelle, ballerina per una notte; “con un vestito talmente grande che non si vedono i piedi”.

ANTONELLA CLERICI ED ELEONORA DANIELE CANTANO PER I BAMBINI

“Il coccodrillo come fa?…” è Mariotto a dare il via alla canzoncina che conosciamo tutti. Antonella parte subito ed Eleonora dimostra di conoscerla tutta perché la sua Carlotta la vuole ascoltare tutti i giorni.

“Mi piace entrare in casa tua” commenta la Clerici felice di questo collegamento. Ci sarà anche domani, un legame che scopriremo se piace al pubblico di Rai 1. Mariotto è incontenibile, vorrebbe davvero Antonella Clerici ballerina per una notte. Chissà che prima o poi la conduttrice accetti.

Elisa Isoardi nonostante le varie sfortune a Ballando con le Stelle ha dimostrato di essere davvero brava. Pochi avrebbero scommesso su lei, molti sarebbero curiosi di vedere adesso anche Antonella.

Inizia la puntata di oggi di E’ sempre mezzogiorno e non ci sono solo ricette da seguire ma anche argomenti importanti oggi.