Pago single o innamorato? A Storie Italiane la risposta del vincitore di Tale e Quale Show (Foto)

Grandi complimenti per Pago anche a Storie Italiane, le sue interpretazioni e la vittoria a Tale e Quale Show hanno ricordato a tutti che è un artista con grande talento e non solo il protagonista di un gossip che incuriosisce ancora (foto). Pago è tornato con Serena Enardu o è fidanzato con un’altra donna? Dopo i tanti complimenti e la certezza che Pago cavalcherà l’onda e ha già un disco pronto non manca il gossip e lui risponde da artista. “Sono molto contento, felicissimo perché ho affrontato questo periodo un po’ preoccupato perché non sapevo come avrei reagito a queste imitazioni, perché di questo si tratta, ma diciamo che ho imparato tante cose e questo mi fa molto piacere”. In studio è inevitabile la curiosità sulla sua vita priva: Pago è single? Eravamo abituati a vederlo in un’altra veste, un po’ gossippara, ma lui ha voglia di parlarne ancora?

PAGO PRONTO CON UN NUOVO DISCO

Arriva anche Antonella Clerici, anche lei conosce la sua storia d’amore passata, l’abbiamo vista ovunque. “La parola single non mi è mai piaciuta con quella parola sembra che tu non voglia più avere a che fare con l’amore ma io sono sempre innamorato”. Colpo di scena: Pago è fidanzato? Un attimo di pausa e il cantante spiega: “Sono innamorato della vita, dell’amore”. Risposta furba e a Eleonora Daniele non basta.

Pago si spiega meglio: “Io sto lavorando in questo momento, penso a mio figlio e al mio mestiere che amo”. E’ la migliore risposta di Pago ma sembra che della vecchia storia d’amore non ci sia più niente.

Anche Carlo Conti è sicuro sia un grande artista e che la sua vittoria a Tale e Quale Show sia davvero meritata. Antonella Clerici aggiunge che è bravissimo, che ha fatto delle interpretazioni eccellenti ma che non è semplice mettersi in gioco a Tale e Quale Show perché bisogna anche studiare tanto. Vittoria meritata, tutti d’accordo, attendiamo il seguito.