Serena Enardu e Pago hanno fatto pace, lei racconta tutto (Foto)

Poche frasi per spiegare tutto, è così che Serena Enardu su Instagram ha rivelato di avere fatto pace con Pago (foto). Serena Enardu e Pago stanno insieme? La bella ex tronista di Uomini e Donne spegne subito le domande e l’entusiasmo di chi li vorrebbe ancora una volta fidanzati: hanno preso solo un caffè insieme. Niente di più, la Enardu sottolinea che tra loro non è successo niente e spiega che Pago è in Sardegna perché c’è suo figlio. Chi avrà fatto il primo passo e cosa succederà adesso tra i due ex? Facciamo noi un passo indietro e ricordiamo tutti gli insulti che hanno sputato Serena Enardu e Pago uno contro l’altra. Capita a tutti di litigare e poi fare pace ma loro due hanno fatto dirette social e interviste per dirsene di tutti i colori. Una rottura al veleno che adesso sembra più dolce?

SERENA ENARDU NON HA DORMITO PER L’INCONTRO CON PAGO

A non farla dormire è stata l’emozione o il caffè? Il mistero c’è ma lei parla di due persone che hanno parlato in modo molto soft spiegandosi un po’ di cose. “Ci siamo fatti una bellissima chiacchierata con toni molto soft, non è successo niente” spiega subito Serena aggiungendo che sono riusciti a scambiarsi delle opinioni adesso che è passato un po’ di tempo e che sono entrambi più lucidi e con la testa più libera.

Riusciranno a tornare insieme per l’ennesima volta? Al momento sembra di no, Serena Enardu ha voluto specificare che Pago è in Sardegna perché c’è il bimbo; il figlio che ci sembra non sia mai stato a casa della bella sarda. “Ci siamo detti tante cose” ha concluso lasciando la curiosità ai fan dell’ex coppia.

E’ una soap destinata a continuare? Li vedremo nei programmi che riprenderanno a settembre?