Elezioni Usa diretta live su Mediaset: c’è La notte americana

E’ la grande notte, quella in cui tutto il mondo attende di conoscere il risultato delle elezioni Usa. E non potevano mancare, anche sulle nostre reti televisive, gli speciali dedicati alle elezioni Usa. Tutti gli aggiornamenti e i risultati in tempo reale, per i telespettatori di Mediaset arriveranno da Rete 4 con un appuntamento speciale. Sarà La notte americana il programma in onda su Rete 4 affidato alla conduzione di Nicola Porro, a seguire le ultime notizie dagli States, con il risultato in tempo reale nella sfida tra Donald Trump e Joe Biden in attesa di conoscere il nome del nuovo presidente degli Stati Uniti.

Lo speciale informerà i telespettatori per tutta la notte, con costanti collegamenti dalle città che attendono il risultato delle elezioni del 46esimo presidente degli Stati Uniti: da Washington a Pechino, da New York a Bruxelles e a Gerusalemme.

ELEZIONI USA DIRETTA LIVE IN TV: SU RETE 4 C’E’ LA NOTTE AMERICANA

Dalle 00.30 su Retequattro, Nicola Porro condurrà “La Notte Americana“, lo speciale di Videonews in collaborazione e in simulcast con Tgcom24, con un aggiornamento costante dei risultati, commenti a caldo e collegamenti dalle principali città americane e dal mondo.

Nicola Porro non sarà da solo in questa lunga maratona. Al suo fianco, una serie di esperti che commenteranno i primi risultati in arrivo dagli Stati Uniti .

Parteciperanno al programma La notte americana anche Edward Luttwak, il costituzionalista Alfonso Celotto, i deputati Andrea Ruggieri (Forza Italia), Andrea Romano ed Emanuele Fiano (Pd), i giornalisti Paolo Liguori, Alessandro Sallusti, Virman Cusenza, Mario Sechi, Stefano Feltri, Paolo Guzzanti, Gianni Riotta, Guido Santevecchi, Maria Teresa Cometto, Maria Giovanna Maglie, Claudia Fusani, Daniele Capezzone e Paola Tommasi. In scaletta anche un’analisi di Antonio Martino, ex ministro degli Esteri e della Difesa.

ELEZIONI USA DIRETTA LIVE MEDIASET: IL RISULTATO DEL VOTO

Gli approfondimenti sul risultato della notte elettorale statunitense proseguiranno mercoledì 4 novembre, su Canale 5 dalle 6.00 con “Speciale Tg5”, per concludersi in access prime-time e in prima serata su Retequattro, con “Stasera Italia Speciale Usa”, condotto da Barbara Palombelli.

ANCHE LA RAI SEGUE LE ELEZIONI USA IN DIRETTA LIVE: GLI APPUNTAMENTI