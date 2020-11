Cristina D’Avena: “Noi donne siamo belle a qualunque età” (Foto)

Dalle canzoni dei cartoni animati alla seduzione Cristina D’Avena in collegamento con Da noi a ruota libera mantiene il giusto il linguaggio per la Rai, come chiede Francesca Fialdini preoccupata ma non troppo dell’argomento. Dal Valzer del moscerino all’espressione che possiamo usare per dire a un uomo che è interessante, la scelta di Cristina D’Avena è tenera: “Occhi di gatto”. La cantante di quasi tutte le sigle amate dai bambini di ieri da un po’ sembra sedurre con una nuova immagine o forse sono solo cambiati gli occhi di chi la guarda. Lei sempre dolce e bella è un vero inno alle donne: “Credo che una donna può amare a qualunque età e poi ci si può mettere in gioco a qualunque età e ognuna può farlo come vuole. Si cresce e la bellezza diventa anche altro” e Francesca Fialdini è sempre più interessata quando chiese come si seduce, perché lei sembra che dopo un po’ passi subito a pigiamone e tisana; è la sua confessione in diretta.

LA SEDUZIONE SECONDO CRISTINA D’AVENA

“Non è così, niente pigiamone, anzi bisogna reiventarsi di continuo soprattutto nel rapporto di coppia, sempre motivate e frizzanti, bisogna avere argomenti, dobbiamo sempre amare, io amo sempre e ho amato da ragazzina ora sono una donna e amo allo stesso modo. Cioè il modo di amare non cambia con il passare del tempo e le armi di seduzione ognuna di noi le applica come vuole o come può e io amo moltissimo solleticare la situazione anche culinaria”.