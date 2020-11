Roberto Farnesi dalla cucina di casa alla cucina di E’ sempre mezzogiorno

Protagonista de Il Paradiso delle Signore Roberto Farnesi è stato oggi ospite di Antonella Clerici, in collegamento da casa sua per E’ sempre mezzogiorno. Anche lui accoglie il pubblico nella sua cucina ma si vede solo la finestra. “Non è il mio regno, è il regno della mia compagna, non sono bravissimo in cucina, me la cavicchio” racconta Farnesi che deve scegliere la ricetta di oggi di zia Cri. Calzoni fritti o al forno? Roberto Farnesi è goloso ma ama il salato, preferisce una bella fetta di carne chianina, una pizza, dell’ottimo prosciutto crudo. Preferisce meno i dolci, anche se ogni tanto la sua compagna li prepara. Vive in campagna, in Toscana, adora stare all’aria aperta e in questo periodo avere un posto dove potere passeggiare tranquilli è importante.

ROBERTO FARNESI PRENDE APPUNTI PER PREPARARE I PANZEROTTI

“Grandi rinunce non ne faccio ma mangio abbastanza bene” confida l’attore che si tiene in forma con lo sport. C’è un maneggio vicino casa sua e ha anche la possibilità di andare a correre vicino casa. Segue con simpatico interesse la ricetta di zia Cri e chissà che non preparerà davvero quei panzerotti fritti o al forno.

Grande allegria oggi nella cucina e nel bosco di E’ sempre mezzogiorno e la semplicità e la simpatia di Roberto Farnesi contribuiscono a questa atmosfera che fa bene al pubblico. Si intuisce dalle telefonate con Antonella Clerici con cui non solo i telespettatori giocano sperando di vincere ma chiacchierano raccontando cosa cucinano, cosa fanno nella vita, come vivono questo periodo e ringraziano E’ sempre mezzogiorno perché fa compagnia a tutti.