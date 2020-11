Paolo Belli fiero: “Gilles Rocca a Ballando con le Stelle montava gli strumenti” (Foto)

A Storie Italiane oggi l’atteso speciale di Ballando con le Stelle e in collegamento c’è anche Paolo Belli che più di tutti evita le polemiche ma soprattutto è felice che a vincere sia stato Gilles Rocca (foto). Lui che da sempre vive Ballando con le Stelle accanto a Milly Carlucci racconta di Gilles Rocca ragazzino che montava gli strumenti della sua band. L’ha visto crescere, questi 15 anni e ha sempre apprezzato la sua serietà, l’educazione, il suo lavoro. Quando ha poi visto il suo nome nel cast di questa edizione ha esultato felice per lui, ha stappato una bottiglia brindando per lui che ce l’aveva fatta. Gilles Rocca è diventato noto al pubblico con la famosa apparizione sul palco del festival di Sanremo ma nell’ambiente, sui palchi e le piste, dietro le quinte, era già molto apprezzato da tutti. L’umiltà di Gilles l’hanno notata tutti e Paolo Belli confida che il consiglio che ha dato a lui lo regala sempre a tutti: ognuno deve fare il proprio lavoro, bisogna impegnarsi e andare oltre le critiche della giuria, sono pareri, a volte anche ottimi consigli e modi per spronare il concorrente.

PAOLO BELLI EVITA LE POLEMICHE: “STATE CHIEDENDO ALLA PERSONA SBAGLIATA”

Roberta Bruzzone non smette di accendere la polemica, torna non solo sulla signora Rossella e il tesoretto che ha regalato ad Alessandra Mussolini ma cerca anche di richiamare l’attenzione su Tullio Solenghi e il gesto fatto mentre usciva dalla gara di Ballando con le Stelle. Nessuno la segue se non per un attimo Guillermo Mariotto, perché quel gesto era forse diretto a lui.