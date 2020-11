La parolaccia Di Antonella Clerici che fa ridere tutti in una brutta giornata (Foto)

Antonella Clerici l’aveva promesso che con E’ sempre mezzogiorno avrebbe portato nelle case del suo pubblico l’allegria e anche oggi è riuscita nella sua impresa, merito anche della quasi parolaccia (foto). Nessuna intenzione di usare un linguaggio non consono, Antonella Clerici ha semplicemente capito male, ha sentito Potenzano dire una parola strana mentre preparava i suoi bucatini con broccoli arriminati. Lo chef palermitano parlava del divertimento nel tagliare il cavolfiore, il cavolo trunzu, ma Antonellina ha capito altro, ha aggiunto la lettera che ha trasformato a gran voce tutto in una quasi parolaccia. Aggiungete anche voi una S all’inizio e vi scapperà magari una risata come ha fatto la conduttrice e con lei tutti i presenti in cucina.

ANTONELLA CLERICI ALTERNA RISATE A GRANDI ADDII

Non è semplice in tv passare dall’addio a Maradona, al ricordo di Anna Dente, alle informazioni del medico di famiglia e intanto cucinare, giocare e ridere di gusto senza urtare nessuno. E’ sempre mezzogiorno ci riesce.

ANTONELLA CLERICI RICORDA MARADONA