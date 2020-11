Antonella Clerici riscalda casa con l’albero di Natale di quest’anno particolare (Foto)

Come ogni anno anche Antonella Clerici ha già fatto l’albero di Natale in anticipo ma questo è un anno particolare e la voglia di avere in casa qualcosa che riscaldi il cuore è importante (Foto). Nella sua casa nel bosco Antonella Clerici ha iniziato a tirare fuori le decorazioni per il Natale, i primi addobbi. Prima di sistemare le luci in giardino ha tirato fuori tutte le scatole per l’albero. Tantissime lucine e come sempre i colori classici: il rosso, l’oro e l’argento. Quest’anno non è stata la prima a portare in casa l’aria natalizia che adora, sempre più vip fanno a gara a chi addobba l’albero di Natale per primo. Il Natale 2020 sarà diverso ed è forse necessario davvero portare in casa quel calore, quella luce, magari anche l’allegria che la conduttrice promette di portare ogni giorno nelle case del suo pubblico che segue E’ sempre mezzogiorno.

ANTONELLA CLERICI: “CASA, L’ALBERO DI NATALE SCALDA IL CUORE – NATALE 2020”

Presto anche lo studio nel bosco di E’ sempre mezzogiorno sarà addobbato per il Natale ma intanto ci sono anche tutti i preparativi per andare in onda venerdì sera con The Voice Senior, con la prima puntata. Giudici già presentati, tante anticipazioni, mancano solo i concorrenti.

Più di una cosa bolle in pentola per il Natale e non solo, Antonella Clerici si prepara a lanciare il suo nuovo libro “E’ sempre mezzogiorno – ricette e racconti della mia cucina”. Dentro c’è tutta la sua nuova vita tra natura, animali e amore. Un libro che dedica evidentemente al suo compagno, Vittorio Garrone.

Ogni anno dicembre è per Antonella Clerici il periodo più bello dell’anno, inizia con il suo compleanno ed è anche per questo che adora circondarsi degli addobbi natalizi. Nel suo bosco ci sarà anche la neve e sarà ancora una volta tutto perfetto.