Giorgio Panariello si emoziona con le parole di Vanessa Incontrada e Carlo Conti (Foto)

Giorgio Panariello è sereno, dopo l’uscita del suo libro “Io sono mio fratello” ha riscattato suo fratello e ha anche capito di avere fatto per lui tutto quello che poteva. I sensi di colpa sono rimasti nel suo passato ma ad aiutarlo ci sono i suoi amici. A Verissimo Leonardo Pieraccioni, Carlo Conti, Vanessa Incontrada. Sono messaggi che lo emozionano tanto, gli occhi lucidi li giustifica in parte con l’età che passa ma sa che bene che si tratta dei suoi fratelli, quelli con cui ha vissuto tanto. Fu Carlo Conti ad avvisare Giorgio Panariello della morte di suo fratello Franco e a Verissimo è il conduttore a parlare di Giorgio Panariello, ha dirgli che è un grande uomo. “Giorgio ha scritto questo libro bellissimo e si è tolto un grande peso, ha fatto giustizia a suo fratello Franco e a se stesso. Noi abbiamo vissuto la quotidianità almeno per 15 anni come fratelli, con momenti belli e brutti. Il destino ha voluto fossi io a comunicare a Giorgio del fratello, è un altro dei momenti che ci ha legato cone tanti altri. Giorgio ha dimostrato che oltre ad essere un grande artista è un grande uomo, soprattutto che ha costruito tutto sulla sua forza”. Carlo Conti chiude il suo messaggio rivolgendosi a Panariello, ricordandogli che suo fratello, la sua famiglia, sono tutti orgogliosi di lui.

GIROGIO PANARIELLO ALLA FELICITA’ PREFERISCE LA SERENITA’

La felicità hai paura di perderla, la serenità la godi fino in fondo e per la sua deve ringraziare anche le persone care che gli sono accanto. Tra queste c’è anche Vanessa Incontrada, anche se non si sentono spesso ma sono molto legati, come fratello e sorella. Ci sono sempre stati l’uno per l’altra dalla prima volta che si sono incontrati per uno spot pubblicitario.