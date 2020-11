E’ sempre mezzogiorno ha già addobbato per Natale con albero, luci e grembiuli (Foto)

Studio già addobbato per E’ sempre mezzogiorno, Antonella Clerici entra in studio, nel suo bosco in tv, con un maglioncino rosso e alle sue spalle c’è l’albero di Natale (Foto). Ci sono anche tutti gli altri addobbi tra la cucina e le mensole e mai come quest’anno gli addobbi di Natale arrivano in anticipano, ci sono già anche i grembiuli natalizi. “E’ di conforto” per Antonella Clerici e non solo per lei che adora da sempre questo periodo dell’anno ma in genere attende il 6 dicembre per iniziare con gli addobbi, è il giorno del suo compleanno. Nelle case degli italiani ci sono già tanti alberi di Natale già pronti. “Mi piace il Natale che è così carico di colori, mi fa impazzire, è il momento più bello dell’anno” e la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno indossa il suo grembiule natalizio, come zia Cri, anche lei ha il suo che brilla.

ANTONELLA CLERICI RINGRAZIA IL SUO PUBBLICO PER GLI ASCOLTI DI THE VOICE SENIOR

Il desiderio della Clerici è che le sue trasmissioni siano luminose, che portino serenità e allegria senza fretta e senza fare chiasso. Anche The Voice Senior è un gran successo, non si aspettava tanti complimenti già dalla prima puntata. “Ringrazio il pubblico che ha premiato The Voice Senior, un successo di critiche e di pubblico e non immaginavo. Anche io ho seguito con affetto questi talenti over 60, li conosceremo tutti con le loro storie e poi sono bravissimi a cantare”.

Il suo obiettivo in tv è chiaro, il suo modo di fare tv è diverso da tanti altri conduttori e lo spiega con poche parole: “Mi piace condurre i programmi people show, sono refrattaria a fare i programmi con gente già famosa, ognuno ha il suo stile”.