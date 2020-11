L’esplosione di gioia di Antonella Clerici, le urla nella cucina di E’ sempre mezzogiorno (Foto)

Antonella Clerici ci mette tutto l’entusiasmo possibile alla conduzione di E’ sempre mezzogiorno, è allegra per carattere, le viene facile ma quanto ci ha fatto sorridere oggi guardandola urlare di gioia (Foto). Un’altra vittoria nel suo bosco in tv, un’altra telespettatrice che al telefono ha dato la risposta esatta e questa volta il premio è una bellissima cucina. Quel cassetto rosa glitterato nascondeva il batticarne ma nessuno del cast sapeva quale fosse l’oggetto misterioso, nemmeno Antonella Clerici. All’albero parlante il compito di dire ogni volta se la risposta è giusta o è sbagliata e al sì l’entusiasmo è esploso coinvolgendo tutti i protagonisti ma più di tutti la conduttrice. Antonella Clerici ha iniziato a saltare, urlare, felice come se quella cucina l’avesse vinta lei. Alla sua felicità si è aggiunta quella della signora che al telefono ripeteva di avere vinto e che la cucina nuova le serviva davvero.

E’ SEMPRE MEZZOGIORNO REGALA UNA CUCINA COMPLETA

E’ Chateau d’Ax ad avere reso felice oggi una telespettatrice del programma di Rai 1, la signora Maria Rosaria. Incontenibile Antonella Clerici anche su Instagram: “Come sono felice! Durante la puntata di oggi di #esempremezzogiorno la signora Maria Rosaria dalla provincia di Napoli ha indovinato l’oggetto misterioso che si nascondeva nel cassetto della nostra cucina. La risposta giusta era il batticarne. Un utensile che la nostra amica non dimenticherà mai più”.

Pochi giorni fa un’altra vittoria nel suo programma con il buono spesa di MD, anche in quella occasione urla di gioia, perché come sempre lei non conosce la risposta esatta e attende con tutti gli altri le parole dell’albero parlante.